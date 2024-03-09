Власти увеличили количество регионов с особыми условиями для бизнеса

09 марта 2024 в 23:01 Размер текста - 17 +

Мишустин ввел дополнительные льготы для бизнеса в обмен на инвестиции и новые рабочие места в пяти регионах России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство перезапускает экономику пяти регионов способом, который эффективно зарекомендовал себя на Дальнем Востоке, позволил привлечь инвесторов и создать рабочие места. Так экономист Анатолий Фарафонов прокомментировал URA.RU подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным постановление о создании трех новых и расширении двух существующих особых экономических зон (ОЭЗ). Они появятся в Мордовии, Ростовской и Тверской областях, а также будут расширены — в Калужской и Липецкой областях. «Власти продолжают работу по созданию и расширению ОЭЗ, позволяя регионам привлекать инвесторов в те сферы экономики, вход в которые был для бизнеса затруднителен без помощи государства. Эта мера ранее отлично зарекомендовала себя на Дальнем Востоке, позволит перезапустить экономику и создать рабочие места», — пояснил экономист, вице-президент АО «Первоуральскбанка» Анатолий Фарафонов. Что такое «особые экономические зоны» и сколько их Это территории со льготным экономическим режимом, который вводится на конкретных территориях по распоряжению правительства. ОЭЗ позволяет бизнесу развиваться без административных барьеров, с налоговыми и таможенными льготами, сниженными ценами на аренду и выкуп земли, но при условии работы на территориях с невысоким инфраструктурным развитием. По сведениям Минэкономразвития РФ, в России функционирует 50 таких зон, резидентами которых стали 1,1 тысячи предпринимателей. Они вложили в экономику регионов 989 млрд рублей и создали 66 тысяч рабочих мест. Почему эти регионы попали в постановление правительства Статья по теме Мишустин показал, как власть будет работать с бизнесом Перечисленные субъекты РФ, по словам Фарафонова, имеют свои трудности с развитием производств «в чистом поле». «Мордовия — большая и дотационная республика, с достаточно депрессивным рынком труда. Когда мы говорим о Тверской области, то подразумеваем ее близость к Москве (между городами 162 км. — прим. URA.RU), значит, предпринимателям необходимо создать выгодные условия. Тогда бизнес останется, а вместе с ним — молодежь, которая сможет трудоустроиться и развивать регион», — пояснил экономист. «Ростовская область, несмотря на большое количество производств, также остро нуждается в ОЭЗ и новых рабочих местах. Причина кроется в интенсивности внутренней миграции в этот климатически и экономически благополучный субъект. Расширение ранее созданных зон в Калужской и Липецкой областях говорит, прежде всего, о популярности данной меры у инвесторов и готовности дальше вкладывать деньги в свои проекты», — заключил Фарафонов. Какие планы у инвесторов в регионах в Мордовии — 775 рабочих мест и 33,3 млрд рублей (новая ОЭЗ «Система»);

в Ростовской области — 790 рабочих мест и 8,6 млрд рублей (новая ОЭЗ «Ростовская»);

в Тверской области — 8,4 тысячи рабочих мест, 17 млрд рублей (новая ОЭЗ «Эммаус»);

в Калужской области — 2 тысячи рабочих мест и 17,2 млрд рублей (ОЭЗ «Калужская»);

в Липецкой области — 2,5 тысячи рабочих мест и 32,4 млрд рублей (ОЭЗ «Липецк»). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство перезапускает экономику пяти регионов способом, который эффективно зарекомендовал себя на Дальнем Востоке, позволил привлечь инвесторов и создать рабочие места. Так экономист Анатолий Фарафонов прокомментировал URA.RU подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным постановление о создании трех новых и расширении двух существующих особых экономических зон (ОЭЗ). Они появятся в Мордовии, Ростовской и Тверской областях, а также будут расширены — в Калужской и Липецкой областях. «Власти продолжают работу по созданию и расширению ОЭЗ, позволяя регионам привлекать инвесторов в те сферы экономики, вход в которые был для бизнеса затруднителен без помощи государства. Эта мера ранее отлично зарекомендовала себя на Дальнем Востоке, позволит перезапустить экономику и создать рабочие места», — пояснил экономист, вице-президент АО «Первоуральскбанка» Анатолий Фарафонов. Это территории со льготным экономическим режимом, который вводится на конкретных территориях по распоряжению правительства. ОЭЗ позволяет бизнесу развиваться без административных барьеров, с налоговыми и таможенными льготами, сниженными ценами на аренду и выкуп земли, но при условии работы на территориях с невысоким инфраструктурным развитием. По сведениям Минэкономразвития РФ, в России функционирует 50 таких зон, резидентами которых стали 1,1 тысячи предпринимателей. Они вложили в экономику регионов 989 млрд рублей и создали 66 тысяч рабочих мест. Перечисленные субъекты РФ, по словам Фарафонова, имеют свои трудности с развитием производств «в чистом поле». «Мордовия — большая и дотационная республика, с достаточно депрессивным рынком труда. Когда мы говорим о Тверской области, то подразумеваем ее близость к Москве (между городами 162 км. — прим. URA.RU), значит, предпринимателям необходимо создать выгодные условия. Тогда бизнес останется, а вместе с ним — молодежь, которая сможет трудоустроиться и развивать регион», — пояснил экономист. «Ростовская область, несмотря на большое количество производств, также остро нуждается в ОЭЗ и новых рабочих местах. Причина кроется в интенсивности внутренней миграции в этот климатически и экономически благополучный субъект. Расширение ранее созданных зон в Калужской и Липецкой областях говорит, прежде всего, о популярности данной меры у инвесторов и готовности дальше вкладывать деньги в свои проекты», — заключил Фарафонов.