Аналитики раскрыли самые популярные авианаправления жителей ХМАО летом 2024 года

Многие жители ХМАО летом 2024 года планируют отправится в Сочи, Москву и Минеральные Воды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
«Лето многие югорские путешественники проведут в Сочи (доля составляет 30,5%), Москве (20,3%) и Минеральных Водах (13,6%). Помимо того, они отправятся в Махачкалу (8,5%) и Санкт-Петербург (7,6%)», — рассказали в пресс-службе журналисту URA.RU.
В пресс-службе OneTwoTrip рассказали, что для югорчан весной и летом этого года самыми дешевыми авианаправлениями стали Тобольск, Екатеринбург и Тюмень. А среди зарубежных направлений выгодными оказались Наманган, Усть-Каменогорск и Ош.
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