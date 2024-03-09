Аналитики раскрыли самые популярные авианаправления жителей ХМАО летом 2024 года

OneTwoTrip: жители ХМАО летом 2024 года проведут отпуск в Сочи

Югорчане проведут свой отпуск летом 2024 года в Москве и в Санкт-Петербурге Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Многие жители ХМАО летом 2024 года планируют отправится в Сочи, Москву и Минеральные Воды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

«Лето многие югорские путешественники проведут в Сочи (доля составляет 30,5%), Москве (20,3%) и Минеральных Водах (13,6%). Помимо того, они отправятся в Махачкалу (8,5%) и Санкт-Петербург (7,6%)», — рассказали в пресс-службе журналисту URA.RU.

В пресс-службе OneTwoTrip рассказали, что для югорчан весной и летом этого года самыми дешевыми авианаправлениями стали Тобольск, Екатеринбург и Тюмень. А среди зарубежных направлений выгодными оказались Наманган, Усть-Каменогорск и Ош.