09 марта 2024
08 марта 2024

Аналитики раскрыли самые популярные авианаправления жителей ХМАО летом 2024 года

OneTwoTrip: жители ХМАО летом 2024 года проведут отпуск в Сочи
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Москва, пробка, движение, крымский мост, трасса, москва сити, москоу сити
Югорчане проведут свой отпуск летом 2024 года в Москве и в Санкт-Петербурге Фото:

Многие жители ХМАО летом 2024 года планируют отправится в Сочи, Москву и Минеральные Воды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

«Лето многие югорские путешественники проведут в Сочи (доля составляет 30,5%), Москве (20,3%) и Минеральных Водах (13,6%). Помимо того, они отправятся в Махачкалу (8,5%) и Санкт-Петербург (7,6%)», — рассказали в пресс-службе журналисту URA.RU.

В пресс-службе OneTwoTrip рассказали, что для югорчан весной и летом этого года самыми дешевыми авианаправлениями стали Тобольск, Екатеринбург и Тюмень. А среди зарубежных направлений выгодными оказались Наманган, Усть-Каменогорск и Ош.

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Многие жители ХМАО летом 2024 года планируют отправится в Сочи, Москву и Минеральные Воды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. «Лето многие югорские путешественники проведут в Сочи (доля составляет 30,5%), Москве (20,3%) и Минеральных Водах (13,6%). Помимо того, они отправятся в Махачкалу (8,5%) и Санкт-Петербург (7,6%)», — рассказали в пресс-службе журналисту URA.RU. В пресс-службе OneTwoTrip рассказали, что для югорчан весной и летом этого года самыми дешевыми авианаправлениями стали Тобольск, Екатеринбург и Тюмень. А среди зарубежных направлений выгодными оказались Наманган, Усть-Каменогорск и Ош.
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© Служба новостей «URA.RU»
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