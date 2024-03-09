Блогер Лещев, потерявший жену в ДТП, пьяный катается по Египту. Видео

10 марта 2024 в 00:43 Размер текста - 17 +

Блогер Лещев вместе с дочкой отдыхают в Египте (архивное фото) Фото: Алена Полозова © URA.RU Блогер Александр Лещев из Краснотурьинска (Свердловская область), чья жена погибла в ДТП с автобусом на Серовском тракте, под громкую музыку пьяный прокатился по Египту. По его словам, так он «разгружает голову». Такое видео он опубликовал на своей странице в соцсети. На кадрах видно, как Лещев вместе с друзьями под громкую музыку едут по дороге. Блогер сидел на пассажирском сидении. «Вчера мы максимально разгрузились… Я понимаю, что может кому-то это неприемлемо в жизни… Но я вам показываю свою жизнь, как я ее проживаю. В жизни и так много горя, смертей и негатива. Нужно как-то разгружаться», — заявил Лещев на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Жена блогера, 28-летняя Виктория Лещева, погибла в аварии на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов 15 ноября. Она ехала в автобусе, который столкнулся с грузовиком из-за небезопасной скорости и неучета погодных условий водителем. У пары осталась несовершеннолетняя дочь.

Блогер Александр Лещев из Краснотурьинска (Свердловская область), чья жена погибла в ДТП с автобусом на Серовском тракте, под громкую музыку пьяный прокатился по Египту. По его словам, так он «разгружает голову». Такое видео он опубликовал на своей странице в соцсети. На кадрах видно, как Лещев вместе с друзьями под громкую музыку едут по дороге. Блогер сидел на пассажирском сидении. «Вчера мы максимально разгрузились… Я понимаю, что может кому-то это неприемлемо в жизни… Но я вам показываю свою жизнь, как я ее проживаю. В жизни и так много горя, смертей и негатива. Нужно как-то разгружаться», — заявил Лещев на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Жена блогера, 28-летняя Виктория Лещева, погибла в аварии на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов 15 ноября. Она ехала в автобусе, который столкнулся с грузовиком из-за небезопасной скорости и неучета погодных условий водителем. У пары осталась несовершеннолетняя дочь.