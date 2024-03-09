Рядом с Курганом жители заметили, как зарывают трупы животных в землю

Недалеко от Кургана нашли несанкционированную свалку биоотходов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В двух десятках километров от Кургана рядом с деревней Редькино Белозерского округа свалку с трупами животных зарыли прямо в мерзлую землю. Об этом URA.RU сообщил источник из числа местных жителей.

«Приехали какие-то люди, пригнали технику и стали закапывать свалку с трупами животных в землю недалеко от деревни Редькино. Кто разрешил такое надругательство над экологией», — говорится в сообщении источника. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в природоохранный департамент Курганской области по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее жители Белозерского округа (Курганская область) направили десятки обращений депутату, правозащитнику Ивану Камшилову из-за свалок с трупами животных. Камшилов подчеркнул, что получил видео с мест свалок и намерен в ближайшее время лично выехать в Белозерский округ. Он добавил, что жители опасаются вреда экологии, поскольку последствия от заражения местности трупными отложениями могут быть очень серьезными. Сигналы о свалках биоотходов поступали от жителей Редькино и Тебенякское.

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении природоохранного законодательства в Белозерском округе. Глава ведомства отмечал, что мер по ликвидации свалки к тому времени принято не было.