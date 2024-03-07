07 марта 2024

Курганцы завалили жалобами депутата из-за свалки с трупами животных. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на несанкционированной свалке на Уралмаше. Екатеринбург, дым, лес, свалка горит, пожар на свалке
Рядом с Курганом жители обнаружили свалку с биоотходами Фото:

Жители Белозерского округа (Курганская область) направили десятки обращений депутату, правозащитнику Ивану Камшилову из-за свалок с трупами животных. Об этом сам депутат рассказал URA.RU.

«От жителей Белозерского округа, который находится рядом с Курганом, мне регулярно поступают жалобы и обращения по поводу свалок с биоотходами. Люди просят принять меры и бьют тревогу, поскольку на дворе весна и трупы животных разлагаются», — пояснил Камшилов.

Камшилов подчеркнул, что получил видео с мест свалок и намерен в ближайшее время лично выехать в Белозерский округ. Он добавил, что жители опасаются вреда экологии, поскольку последствия от заражения местности трупными отложениями могут быть очень серьезными. Сигналы о свалках биоотходов поступали от жителей Редькино и Тебенякское. Редькино находится в 22 километрах от Кургана, а Тебенякское в нескольких десятках километров, отметил правозащитник.

Ранее глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении природоохранного законодательства в Белозерском округе. Свалка мертвых животных была обнаружена возле села Тебенякское. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в природоохранный департамент Курганской области по теме публикации. Ответ ожидается.

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Жители Белозерского округа (Курганская область) направили десятки обращений депутату, правозащитнику Ивану Камшилову из-за свалок с трупами животных. Об этом сам депутат рассказал URA.RU. «От жителей Белозерского округа, который находится рядом с Курганом, мне регулярно поступают жалобы и обращения по поводу свалок с биоотходами. Люди просят принять меры и бьют тревогу, поскольку на дворе весна и трупы животных разлагаются», — пояснил Камшилов. Камшилов подчеркнул, что получил видео с мест свалок и намерен в ближайшее время лично выехать в Белозерский округ. Он добавил, что жители опасаются вреда экологии, поскольку последствия от заражения местности трупными отложениями могут быть очень серьезными. Сигналы о свалках биоотходов поступали от жителей Редькино и Тебенякское. Редькино находится в 22 километрах от Кургана, а Тебенякское в нескольких десятках километров, отметил правозащитник. Ранее глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении природоохранного законодательства в Белозерском округе. Свалка мертвых животных была обнаружена возле села Тебенякское. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в природоохранный департамент Курганской области по теме публикации. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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