Курганцы завалили жалобами депутата из-за свалки с трупами животных. Видео

08 марта 2024 в 18:03 Размер текста - 17 +

Рядом с Курганом жители обнаружили свалку с биоотходами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Белозерского округа (Курганская область) направили десятки обращений депутату, правозащитнику Ивану Камшилову из-за свалок с трупами животных. Об этом сам депутат рассказал URA.RU. «От жителей Белозерского округа, который находится рядом с Курганом, мне регулярно поступают жалобы и обращения по поводу свалок с биоотходами. Люди просят принять меры и бьют тревогу, поскольку на дворе весна и трупы животных разлагаются», — пояснил Камшилов. Камшилов подчеркнул, что получил видео с мест свалок и намерен в ближайшее время лично выехать в Белозерский округ. Он добавил, что жители опасаются вреда экологии, поскольку последствия от заражения местности трупными отложениями могут быть очень серьезными. Сигналы о свалках биоотходов поступали от жителей Редькино и Тебенякское. Редькино находится в 22 километрах от Кургана, а Тебенякское в нескольких десятках километров, отметил правозащитник. Ранее глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении природоохранного законодательства в Белозерском округе. Свалка мертвых животных была обнаружена возле села Тебенякское. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в природоохранный департамент Курганской области по теме публикации. Ответ ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Белозерского округа (Курганская область) направили десятки обращений депутату, правозащитнику Ивану Камшилову из-за свалок с трупами животных. Об этом сам депутат рассказал URA.RU. «От жителей Белозерского округа, который находится рядом с Курганом, мне регулярно поступают жалобы и обращения по поводу свалок с биоотходами. Люди просят принять меры и бьют тревогу, поскольку на дворе весна и трупы животных разлагаются», — пояснил Камшилов. Камшилов подчеркнул, что получил видео с мест свалок и намерен в ближайшее время лично выехать в Белозерский округ. Он добавил, что жители опасаются вреда экологии, поскольку последствия от заражения местности трупными отложениями могут быть очень серьезными. Сигналы о свалках биоотходов поступали от жителей Редькино и Тебенякское. Редькино находится в 22 километрах от Кургана, а Тебенякское в нескольких десятках километров, отметил правозащитник. Ранее глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении природоохранного законодательства в Белозерском округе. Свалка мертвых животных была обнаружена возле села Тебенякское. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в природоохранный департамент Курганской области по теме публикации. Ответ ожидается.