Названа самая красивая девушка планеты: жизнь победительницы «Мисс Мира»

Представительница Чехии стала самой красивой девушкой планеты

10 марта 2024 в 03:28 Размер текста - 17 +

Кристина Пышкова выиграла конкурс «Мисс Мира» Фото: личная страница Пышковой в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) Новой «Мисс Мира» стала 24-летняя Кристина Пышкова из Чехии. Конкурс проходил в индийском городе Мумбаи. Победительница смогла обойти в конкурентной борьбе девушек из 112 стран и регионов, но представительниц России на конкурсе красоты не было. URA.RU собрало информацию о том, что ждет победительницу престижного конкурса и чем он отличается от других состязаний красавиц. Что известно о победительнице «Мисс мира» Кристина Пышкова учится в университете по двум специальностям — право и бизнес-администрирование. Она с юности работает моделью. Пышкова ранее ездила волонтером в Танзанию и строила школу, где дети изучают английский язык. Фото: личная страница Пышковой в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) Как проходил конкурс «Мисс Мира» Хотя награждение участниц конкурса прошло 9 марта, они собрались в Индии еще 18 февраля. Им предстояло пройти испытания, чтобы попасть в финал. В конкурсе, помимо британок, участвовали девушки из Дании, Франции, Нидерландов, Швеции, Мексики и США. Конкурс «Мисс Мира» провели впервые за два года, поскольку мероприятию мешала пандемия Covid-19. Таким образом, из-за пандемии за четыре года королеву красоты выбирали лишь два раза. По неофициальным данным, представительница России не участвовала в «Мисс Мира», потому что об этом попросили представители комитета конкурса «Мисс Украина». Организаторы «Мисс Мира» эту информацию не подтверждают. В прошлом девушки из России дважды становились обладательницами титула «Мисс Мира». Впервые это произошло в 1992 году, когда в конкурсе победила Юлия Курочкина. Второй российской «Мисс Мира» стала Ксения Сухинова из Нижневартовска. Приз за победу в конкурсе «Мисс Мира» «Мисс Мира» получает в награду 280 тысяч долларов (25,4 миллиона рублей по курсу на 9 марта — прим. URA.RU), которые по контракту идут на благотворительность. Победительнице остается корона с бриллиантами стоимостью около 16 тысяч евро (1,6 миллиона рублей по курсу на 9 марта — прим. URA.RU), оплата квартиры на год в Лондоне и традиционное годичное участие в благотворительных мероприятиях. Отличия конкурса «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная» Оба престижных конкурса появились в 1951 году, только «Мисс Вселенная» в американском городке Лонг Бич, а «Мисс Мира» в Лондоне. С 1996 года владельцем конкурса «Мисс Вселенная стал бизнесмен Дональд Трамп. Одним из владельцев конкурса «Мисс Мира» является телеканал Сhannel 5 (Великобритания). В конкурсе «Мисс Вселенная» могут участвовать девушки с 18 лет, а в «Мисс Мира» с 17 лет. В «Мисс Вселенной» нет строгих требований к внешности претенденток на корону, главное, чтобы они были яркими и красивыми. А вот по условиям «Мисс Мира» рост участниц должен быть не меньше 172 сантиметров. Девушки должны быть незамужними, без детей и даже не помолвлены. У них не может быть фотоснимков топлес, как в прошлом, так и в настоящем. Эти требования одинаковы для обоих конкурсов красоты. Конкурс «Мисс Вселенная» проходит за две недели в мае—июне, а «Мисс Мира» продолжается 20 дней, обычно осенью. Конкурсный взнос участницы «Мисс Мира» равен восьми тысячам долларов (720 тысяч рублей по курсу на 9 марта — прим. URA.RU), для «Мисс Вселенная» — примерно три тысячи долларов (270 тысяч рублей по курсу на 9 марта — прим. URA.RU). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новой «Мисс Мира» стала 24-летняя Кристина Пышкова из Чехии. Конкурс проходил в индийском городе Мумбаи. Победительница смогла обойти в конкурентной борьбе девушек из 112 стран и регионов, но представительниц России на конкурсе красоты не было. URA.RU собрало информацию о том, что ждет победительницу престижного конкурса и чем он отличается от других состязаний красавиц. Кристина Пышкова учится в университете по двум специальностям — право и бизнес-администрирование. Она с юности работает моделью. Пышкова ранее ездила волонтером в Танзанию и строила школу, где дети изучают английский язык. Хотя награждение участниц конкурса прошло 9 марта, они собрались в Индии еще 18 февраля. Им предстояло пройти испытания, чтобы попасть в финал. В конкурсе, помимо британок, участвовали девушки из Дании, Франции, Нидерландов, Швеции, Мексики и США. Конкурс «Мисс Мира» провели впервые за два года, поскольку мероприятию мешала пандемия Covid-19. Таким образом, из-за пандемии за четыре года королеву красоты выбирали лишь два раза. По неофициальным данным, представительница России не участвовала в «Мисс Мира», потому что об этом попросили представители комитета конкурса «Мисс Украина». Организаторы «Мисс Мира» эту информацию не подтверждают. В прошлом девушки из России дважды становились обладательницами титула «Мисс Мира». Впервые это произошло в 1992 году, когда в конкурсе победила Юлия Курочкина. Второй российской «Мисс Мира» стала Ксения Сухинова из Нижневартовска. «Мисс Мира» получает в награду 280 тысяч долларов (25,4 миллиона рублей по курсу на 9 марта — прим. URA.RU), которые по контракту идут на благотворительность. Победительнице остается корона с бриллиантами стоимостью около 16 тысяч евро (1,6 миллиона рублей по курсу на 9 марта — прим. URA.RU), оплата квартиры на год в Лондоне и традиционное годичное участие в благотворительных мероприятиях. Оба престижных конкурса появились в 1951 году, только «Мисс Вселенная» в американском городке Лонг Бич, а «Мисс Мира» в Лондоне. С 1996 года владельцем конкурса «Мисс Вселенная стал бизнесмен Дональд Трамп. Одним из владельцев конкурса «Мисс Мира» является телеканал Сhannel 5 (Великобритания). В конкурсе «Мисс Вселенная» могут участвовать девушки с 18 лет, а в «Мисс Мира» с 17 лет. В «Мисс Вселенной» нет строгих требований к внешности претенденток на корону, главное, чтобы они были яркими и красивыми. А вот по условиям «Мисс Мира» рост участниц должен быть не меньше 172 сантиметров. Девушки должны быть незамужними, без детей и даже не помолвлены. У них не может быть фотоснимков топлес, как в прошлом, так и в настоящем. Эти требования одинаковы для обоих конкурсов красоты. Конкурс «Мисс Вселенная» проходит за две недели в мае—июне, а «Мисс Мира» продолжается 20 дней, обычно осенью. Конкурсный взнос участницы «Мисс Мира» равен восьми тысячам долларов (720 тысяч рублей по курсу на 9 марта — прим. URA.RU), для «Мисс Вселенная» — примерно три тысячи долларов (270 тысяч рублей по курсу на 9 марта — прим. URA.RU).