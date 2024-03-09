09 марта 2024

Стала известна победительница конкурса «Мисс Мира»

В конкурсе «Мисс Мира» победила чешка Кристина Пысзкова
© Служба новостей «URA.RU»
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Чешская модель и студентка Кристина Пысзкова завоевала титул «Мисс Мира» на 71-м ежегодном конкурсе красоты, который на этот раз проходил в Мумбаи, Индия. Об этом сообщает телеканал NDTV.

24-летняя Пысзкова, изучающая право и деловое администрирование, выиграла в конкуренции с участницами из 115 стран. Она также известна своей активной волонтерской работой и успехами в модельном бизнесе.

Предыдущая обладательница короны, Каролина Белявска из Польши, передала корону новой победительнице. Второе место заняла Ясмина Зейтун из Ливана. Российские участницы в финале не были представлены.

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Чешская модель и студентка Кристина Пысзкова завоевала титул «Мисс Мира» на 71-м ежегодном конкурсе красоты, который на этот раз проходил в Мумбаи, Индия. Об этом сообщает телеканал NDTV. 24-летняя Пысзкова, изучающая право и деловое администрирование, выиграла в конкуренции с участницами из 115 стран. Она также известна своей активной волонтерской работой и успехами в модельном бизнесе. Предыдущая обладательница короны, Каролина Белявска из Польши, передала корону новой победительнице. Второе место заняла Ясмина Зейтун из Ливана. Российские участницы в финале не были представлены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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