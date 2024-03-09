Развлечения Знаменитости Стала известна победительница конкурса «Мисс Мира» В конкурсе «Мисс Мира» победила чешка Кристина Пысзкова 10 марта 2024 в 00:55 Размер текста - 17 + Чешская модель и студентка Кристина Пысзкова завоевала титул «Мисс Мира» на 71-м ежегодном конкурсе красоты, который на этот раз проходил в Мумбаи, Индия. Об этом сообщает телеканал NDTV. 24-летняя Пысзкова, изучающая право и деловое администрирование, выиграла в конкуренции с участницами из 115 стран. Она также известна своей активной волонтерской работой и успехами в модельном бизнесе. Предыдущая обладательница короны, Каролина Белявска из Польши, передала корону новой победительнице. Второе место заняла Ясмина Зейтун из Ливана. Российские участницы в финале не были представлены. Чешская модель и студентка Кристина Пысзкова завоевала титул «Мисс Мира» на 71-м ежегодном конкурсе красоты, который на этот раз проходил в Мумбаи, Индия. Об этом сообщает телеканал NDTV. 24-летняя Пысзкова, изучающая право и деловое администрирование, выиграла в конкуренции с участницами из 115 стран. Она также известна своей активной волонтерской работой и успехами в модельном бизнесе. Предыдущая обладательница короны, Каролина Белявска из Польши, передала корону новой победительнице. Второе место заняла Ясмина Зейтун из Ливана. Российские участницы в финале не были представлены. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям