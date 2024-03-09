Стала известна победительница конкурса «Мисс Мира»

Чешская модель и студентка Кристина Пысзкова завоевала титул «Мисс Мира» на 71-м ежегодном конкурсе красоты, который на этот раз проходил в Мумбаи, Индия. Об этом сообщает телеканал NDTV.
24-летняя Пысзкова, изучающая право и деловое администрирование, выиграла в конкуренции с участницами из 115 стран. Она также известна своей активной волонтерской работой и успехами в модельном бизнесе.
Предыдущая обладательница короны, Каролина Белявска из Польши, передала корону новой победительнице. Второе место заняла Ясмина Зейтун из Ливана. Российские участницы в финале не были представлены.
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