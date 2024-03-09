В УрФУ зафиксировали вспышку кори

В УрФУ начали вакцинацию от кори, отметил очевидец Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Уральском федеральном университете (УрФУ) среди студентов зафиксировали заболевания корью. Об этом рассказали учащиеся, отметив, что заражение выявили в институте радиоэлектроники и информационных технологий (ИРИТ-РтФ).

«Заболели несколько человек у радистов. Нам сначала старшие об этом рассказали, а потом было официально объявлено», — передает слова очевидца «Уралинформбюро». По словам другого студента, в вузе уже проводится вакцинация тех, кто не был привит, но на дистанционное обучение выводить учащихся не будут.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу университета. Там пообещали уточнить информацию.

Несколько дней назад студенты УрФУ получили письма об эпидемии ОРВИ, коклюша и кори. Представители вуза отметили, что среди учащихся было проведено мероприятие по необходимым мерам профилактики. В Екатеринбурге уже выявляли 60 заболеваний корью. Специалист Минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов уверен, что 40% случаев являются завозными от граждан России.