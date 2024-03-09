09 марта 2024

В УрФУ зафиксировали вспышку кори

© Служба новостей «URA.RU»
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Объявление о заболеваниях кори в подъезде дома по адресу ул. Ольховская, 25/1. Екатеринбург, эпидемия, заболевание, корь
В УрФУ начали вакцинацию от кори, отметил очевидец Фото:

В Уральском федеральном университете (УрФУ) среди студентов зафиксировали заболевания корью. Об этом рассказали учащиеся, отметив, что заражение выявили в институте радиоэлектроники и информационных технологий (ИРИТ-РтФ).

«Заболели несколько человек у радистов. Нам сначала старшие об этом рассказали, а потом было официально объявлено», — передает слова очевидца «Уралинформбюро». По словам другого студента, в вузе уже проводится вакцинация тех, кто не был привит, но на дистанционное обучение выводить учащихся не будут.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу университета. Там пообещали уточнить информацию.

Несколько дней назад студенты УрФУ получили письма об эпидемии ОРВИ, коклюша и кори. Представители вуза отметили, что среди учащихся было проведено мероприятие по необходимым мерам профилактики. В Екатеринбурге уже выявляли 60 заболеваний корью. Специалист Минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов уверен, что 40% случаев являются завозными от граждан России.

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В Уральском федеральном университете (УрФУ) среди студентов зафиксировали заболевания корью. Об этом рассказали учащиеся, отметив, что заражение выявили в институте радиоэлектроники и информационных технологий (ИРИТ-РтФ). «Заболели несколько человек у радистов. Нам сначала старшие об этом рассказали, а потом было официально объявлено», — передает слова очевидца «Уралинформбюро». По словам другого студента, в вузе уже проводится вакцинация тех, кто не был привит, но на дистанционное обучение выводить учащихся не будут. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу университета. Там пообещали уточнить информацию. Несколько дней назад студенты УрФУ получили письма об эпидемии ОРВИ, коклюша и кори. Представители вуза отметили, что среди учащихся было проведено мероприятие по необходимым мерам профилактики. В Екатеринбурге уже выявляли 60 заболеваний корью. Специалист Минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов уверен, что 40% случаев являются завозными от граждан России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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