FT: РЖД развиваются из-за атак хуситов в Красном море

10 марта 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

Спроса на перевозку грузов через Россию резко вырос, пишет FT Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из-за военной операции США против движения хуситов в Красном море резко вырос спрос на перевозку грузов из Азии в Европу по российским железным дорогам. Так, с декабря 2023 года число запросов на транспортировку через РЖД выросло примерно на 40%, пишет газета The Financial Times. «Спрос на перевозку грузов из Азии в Европу по железной дороге через Россию резко возрос с начала кризиса в Красном море», — написали в статье. По данным немецкого грузоперевозчика DHL, число запросов на перевозку по российским железным дорогам с декабря увеличилось на 40%. При этом группа компаний RailGate Europe заявила, что востребованность РЖД выросла на 25-30%. Нидерландская Rail Bridge Cargo считает, что спрос увеличился на 31%. США 19 декабря 2023 года объявили о начале спецоперации «Страж процветания», направленной против йеменского движения хуситов в Красном море. Причиной тому стали обстрелы торговых судов со стороны группировки, передает деловое издание «Взгляд».

Из-за военной операции США против движения хуситов в Красном море резко вырос спрос на перевозку грузов из Азии в Европу по российским железным дорогам. Так, с декабря 2023 года число запросов на транспортировку через РЖД выросло примерно на 40%, пишет газета The Financial Times. «Спрос на перевозку грузов из Азии в Европу по железной дороге через Россию резко возрос с начала кризиса в Красном море», — написали в статье. По данным немецкого грузоперевозчика DHL, число запросов на перевозку по российским железным дорогам с декабря увеличилось на 40%. При этом группа компаний RailGate Europe заявила, что востребованность РЖД выросла на 25-30%. Нидерландская Rail Bridge Cargo считает, что спрос увеличился на 31%. США 19 декабря 2023 года объявили о начале спецоперации «Страж процветания», направленной против йеменского движения хуситов в Красном море. Причиной тому стали обстрелы торговых судов со стороны группировки, передает деловое издание «Взгляд».