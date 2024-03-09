09 марта 2024

FT: РЖД развиваются из-за атак хуситов в Красном море

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Южноуральский ТЛК. Челябинск., контейнер, жд
Спроса на перевозку грузов через Россию резко вырос, пишет FT Фото:

Из-за военной операции США против движения хуситов в Красном море резко вырос спрос на перевозку грузов из Азии в Европу по российским железным дорогам. Так, с декабря 2023 года число запросов на транспортировку через РЖД выросло примерно на 40%, пишет газета The Financial Times.

«Спрос на перевозку грузов из Азии в Европу по железной дороге через Россию резко возрос с начала кризиса в Красном море», — написали в статье. По данным немецкого грузоперевозчика DHL, число запросов на перевозку по российским железным дорогам с декабря увеличилось на 40%.

При этом группа компаний RailGate Europe заявила, что востребованность РЖД выросла на 25-30%. Нидерландская Rail Bridge Cargo считает, что спрос увеличился на 31%.

США 19 декабря 2023 года объявили о начале спецоперации «Страж процветания», направленной против йеменского движения хуситов в Красном море. Причиной тому стали обстрелы торговых судов со стороны группировки, передает деловое издание «Взгляд».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из-за военной операции США против движения хуситов в Красном море резко вырос спрос на перевозку грузов из Азии в Европу по российским железным дорогам. Так, с декабря 2023 года число запросов на транспортировку через РЖД выросло примерно на 40%, пишет газета The Financial Times. «Спрос на перевозку грузов из Азии в Европу по железной дороге через Россию резко возрос с начала кризиса в Красном море», — написали в статье. По данным немецкого грузоперевозчика DHL, число запросов на перевозку по российским железным дорогам с декабря увеличилось на 40%. При этом группа компаний RailGate Europe заявила, что востребованность РЖД выросла на 25-30%. Нидерландская Rail Bridge Cargo считает, что спрос увеличился на 31%. США 19 декабря 2023 года объявили о начале спецоперации «Страж процветания», направленной против йеменского движения хуситов в Красном море. Причиной тому стали обстрелы торговых судов со стороны группировки, передает деловое издание «Взгляд».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...