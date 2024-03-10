ЦБ РФ: россияне сняли рекордную сумму наличных в 2023 году

Россияне побили рекорд по снятию наличных за последние 10 лет
Россияне в 2023 году сняли с банковских карт 33,3 триллиона рублей, что стало рекордом за последние 10 лет. Это следует из данных Центрального Банка РФ.
«В 2023 году физические лица сняли с карт 33,3 триллиона рублей, что превышает показатель 2022 года на рекордные 13%», — передает РБК данные агрегатора. Уточняется, что такая сумма стала рекордом за последние 10 лет.
При этом в ЦБ отметили, что темп роста денежных переводов, наоборот, замедлился. Так, в 2023 году объем операций вырос на 8%. При этом ранее показатели увеличивались примерно на 23%.
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