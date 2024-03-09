09 марта 2024
08 марта 2024

Песню тюменской группы перепели Ковальчук и Чумаков в шоу «Конфетка» на ТНТ

© Служба новостей «URA.RU»
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Исполнители написали песню в 2011 году Фото:

Группа «Флэш» из Заводоуковска (Тюменская область) приняла участие в шоу «Конфетка» на ТНТ. Их композицию под названием «Все для тебя» исполнила Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков.

«Песню группы „Флэш“ из города Заводоуковска превратили в „Конфетку“ в эфире телеканала ТНТ. Трек „Все для тебя“ исполнили Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков», — эфир размещен на Rutube 9 марта.

Тюменские исполнители написали песню еще в 2011 году. Средств на клип не было, поэтому записывали его самостоятельно и выбирали доступные локации. Главный приз шоу достался другому исполнителю, но тюменцы были очень довольны новой интерпретацией своего трека.

Рэп-исполнительница из Тобольска (Тюменская область) Дарья Зотеева, известная как Instasamka, также приняла участие в эфире шоу «Конфетка» на ТНТ. Она перепела песню про замужество Елены Сизовой под названием «Выйти замуж не напасть». Instasamka рассказала, что песня осталась в первозданном виде, а она всего лишь ее немного доработала.

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Группа «Флэш» из Заводоуковска (Тюменская область) приняла участие в шоу «Конфетка» на ТНТ. Их композицию под названием «Все для тебя» исполнила Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. «Песню группы „Флэш“ из города Заводоуковска превратили в „Конфетку“ в эфире телеканала ТНТ. Трек „Все для тебя“ исполнили Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков», — эфир размещен на Rutube 9 марта. Тюменские исполнители написали песню еще в 2011 году. Средств на клип не было, поэтому записывали его самостоятельно и выбирали доступные локации. Главный приз шоу достался другому исполнителю, но тюменцы были очень довольны новой интерпретацией своего трека. Рэп-исполнительница из Тобольска (Тюменская область) Дарья Зотеева, известная как Instasamka, также приняла участие в эфире шоу «Конфетка» на ТНТ. Она перепела песню про замужество Елены Сизовой под названием «Выйти замуж не напасть». Instasamka рассказала, что песня осталась в первозданном виде, а она всего лишь ее немного доработала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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