Песню тюменской группы перепели Ковальчук и Чумаков в шоу «Конфетка» на ТНТ

10 марта 2024 в 13:39 Размер текста - 17 +

Исполнители написали песню в 2011 году Фото: Размик Закарян © URA.RU Группа «Флэш» из Заводоуковска (Тюменская область) приняла участие в шоу «Конфетка» на ТНТ. Их композицию под названием «Все для тебя» исполнила Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. «Песню группы „Флэш“ из города Заводоуковска превратили в „Конфетку“ в эфире телеканала ТНТ. Трек „Все для тебя“ исполнили Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков», — эфир размещен на Rutube 9 марта. Тюменские исполнители написали песню еще в 2011 году. Средств на клип не было, поэтому записывали его самостоятельно и выбирали доступные локации. Главный приз шоу достался другому исполнителю, но тюменцы были очень довольны новой интерпретацией своего трека. Рэп-исполнительница из Тобольска (Тюменская область) Дарья Зотеева, известная как Instasamka, также приняла участие в эфире шоу «Конфетка» на ТНТ. Она перепела песню про замужество Елены Сизовой под названием «Выйти замуж не напасть». Instasamka рассказала, что песня осталась в первозданном виде, а она всего лишь ее немного доработала.

Группа «Флэш» из Заводоуковска (Тюменская область) приняла участие в шоу «Конфетка» на ТНТ. Их композицию под названием «Все для тебя» исполнила Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. «Песню группы „Флэш“ из города Заводоуковска превратили в „Конфетку“ в эфире телеканала ТНТ. Трек „Все для тебя“ исполнили Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков», — эфир размещен на Rutube 9 марта. Тюменские исполнители написали песню еще в 2011 году. Средств на клип не было, поэтому записывали его самостоятельно и выбирали доступные локации. Главный приз шоу достался другому исполнителю, но тюменцы были очень довольны новой интерпретацией своего трека. Рэп-исполнительница из Тобольска (Тюменская область) Дарья Зотеева, известная как Instasamka, также приняла участие в эфире шоу «Конфетка» на ТНТ. Она перепела песню про замужество Елены Сизовой под названием «Выйти замуж не напасть». Instasamka рассказала, что песня осталась в первозданном виде, а она всего лишь ее немного доработала.