09 марта 2024
08 марта 2024

Тюменские власти назвали самые популярные имена для новорожденных

В Тюменской области самыми популярными именами в 2024 году стали София и Артем
© Служба новостей «URA.RU»
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С начала года в регионе родилось 32 двойни Фото:

Среди имен новорожденных в Тюменской области самыми популярными с начала 2024 года у девочек стала — София, а у мальчиков — Артем. Об этом власти региона сообщили в соцсети.

«Имена Артем и София стали самыми популярными среди новорожденных тюменцев зимой 2024 года», — сообщается в telegram-канале «Информационный центр правительства Тюменской области». С начала года в регионе родилось больше всего мальчиков — 51%.

Среди женских имен популярными также стали Ева, Мария, Анна и Варвара. У мальчиков в топе — Александр, Михаил, Роман и Тимофей. В тюменских семьях за первые месяцы 2024 года родилось 32 двойни.

Самыми популярными именами в 2023 году для новорожденных в ХМАО стали Мухаммад и София. Так назвали 348 мальчиков и 305 девочек, соответственно.

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Среди имен новорожденных в Тюменской области самыми популярными с начала 2024 года у девочек стала — София, а у мальчиков — Артем. Об этом власти региона сообщили в соцсети. «Имена Артем и София стали самыми популярными среди новорожденных тюменцев зимой 2024 года», — сообщается в telegram-канале «Информационный центр правительства Тюменской области». С начала года в регионе родилось больше всего мальчиков — 51%. Среди женских имен популярными также стали Ева, Мария, Анна и Варвара. У мальчиков в топе — Александр, Михаил, Роман и Тимофей. В тюменских семьях за первые месяцы 2024 года родилось 32 двойни. Самыми популярными именами в 2023 году для новорожденных в ХМАО стали Мухаммад и София. Так назвали 348 мальчиков и 305 девочек, соответственно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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