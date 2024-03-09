Тюменские власти назвали самые популярные имена для новорожденных

Среди имен новорожденных в Тюменской области самыми популярными с начала 2024 года у девочек стала — София, а у мальчиков — Артем. Об этом власти региона сообщили в соцсети.
«Имена Артем и София стали самыми популярными среди новорожденных тюменцев зимой 2024 года», — сообщается в telegram-канале «Информационный центр правительства Тюменской области». С начала года в регионе родилось больше всего мальчиков — 51%.
Среди женских имен популярными также стали Ева, Мария, Анна и Варвара. У мальчиков в топе — Александр, Михаил, Роман и Тимофей. В тюменских семьях за первые месяцы 2024 года родилось 32 двойни.
Самыми популярными именами в 2023 году для новорожденных в ХМАО стали Мухаммад и София. Так назвали 348 мальчиков и 305 девочек, соответственно.
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