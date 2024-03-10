Дочь Кадырова собрала 150 тысяч человек на улицах Грозного

В Грозном прошла акция в поддержку президентских выборов

10 марта 2024 в 17:24 Размер текста - 17 +

Дочь Рамзана Кадырова — Хадижа Кадырова в своем Telegram пригласила жителей региона на участие в акции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По улицам Грозного прошло шествие, в котором приняло участие около 150 тысяч человек. Инициатором шествия выступила первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Чечни по взаимодействию с социальным блоком Хадижа Кадырова. Накануне дочь главы региона Рамзана Кадырова обратилась в Telegram к гражданам с призывом принять участие в акции с названием «Я выбираю свое будущее сам». На мероприятие пришел и министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. «Мы сегодня здесь собрались по призыву многоуважаемой Хадижы Рамзановны. У меня поручение в первую очередь передать вам, каждому присутствующему, слова искренней благодарности за то, что вы откликнулись на ее призыв, слова благодарности за то, что вы проявили твердую гражданскую позицию и слова искренней благодарности за то, что вы слышите и умеете слушать», — заявил он со сцены, передает РИА Новости. В шествии приняло участие около 150 тысяч человек. Дудаев также отметил, что среди участников шествия есть представители всех тайпов и вирдов, конфессий, национальностей, которые населяют регион. Также, по его словам, единство граждан, которые пришли на шествие, отражает их готовность проголосовать за самовыдвиженца Путина, как за «достойного кандидата, которому нет альтернативы». Отмечается, что среди пришедших есть и первые лица региона, среди которых дети главы республики и ближайшие родственники. В России выборы пройдут с 15 по 17 марта. Граждане смогут отдать свой голос за Николая Харитонова от КПРФ, Леонида Слуцкого из ЛДПР, Владислава Даванкова (партия «Новые люди») или самовыдвиженца Владимира Путина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

По улицам Грозного прошло шествие, в котором приняло участие около 150 тысяч человек. Инициатором шествия выступила первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Чечни по взаимодействию с социальным блоком Хадижа Кадырова. Накануне дочь главы региона Рамзана Кадырова обратилась в Telegram к гражданам с призывом принять участие в акции с названием «Я выбираю свое будущее сам». На мероприятие пришел и министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. «Мы сегодня здесь собрались по призыву многоуважаемой Хадижы Рамзановны. У меня поручение в первую очередь передать вам, каждому присутствующему, слова искренней благодарности за то, что вы откликнулись на ее призыв, слова благодарности за то, что вы проявили твердую гражданскую позицию и слова искренней благодарности за то, что вы слышите и умеете слушать», — заявил он со сцены, передает РИА Новости. В шествии приняло участие около 150 тысяч человек. Дудаев также отметил, что среди участников шествия есть представители всех тайпов и вирдов, конфессий, национальностей, которые населяют регион. Также, по его словам, единство граждан, которые пришли на шествие, отражает их готовность проголосовать за самовыдвиженца Путина, как за «достойного кандидата, которому нет альтернативы». Отмечается, что среди пришедших есть и первые лица региона, среди которых дети главы республики и ближайшие родственники. В России выборы пройдут с 15 по 17 марта. Граждане смогут отдать свой голос за Николая Харитонова от КПРФ, Леонида Слуцкого из ЛДПР, Владислава Даванкова (партия «Новые люди») или самовыдвиженца Владимира Путина.