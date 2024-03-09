09 марта 2024
08 марта 2024

Избитую челябинку высмеяли на сцене во время концерта «Женского стендапа»

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшую задели шутки женщин-комиков (фото из архива) Фото:

Избитая жительница Челябинска Ирина Сердюк, которой сломал нос неизвестный мужчина во время ее работы промоутером возле бара Bla Bla Bar, стала объектом шуток участниц шоу «Женский форум» и «Женский стендап». Юмористический концерт состоялся в зале «Таганай».

«С праздничком! Вы же за феминизм, вы же равноправие! Хочешь принять эту „розочку“? Принимай достойно!» — приводит «74.ру» шутки стендаперш в адрес Сердюк. Тему про избиение девушки подняла стендап-комик Надежда Джабраилова, которая сама челябинка. Она пошутила, что «в Челябинск, ты всегда живешь с ощущением, что ты чуть-чуть выжил» и «Славу Богу, что нос сломали не нам».

Пострадавшая девушка юмор не оценила. Она отметила, что нельзя шутить на подобные темы. Ирина призналась, что нос ее не подлежит восстановлению, его «раскрошило в осколки». Сердюк сейчас принимает обезболивающие и ее мучают сильный головные боли. В социальных сетях люди выражают поддержку девушке.

«Нападавший с места происшествия скрылся. В распоряжении оперативников имеется описание примет злоумышленника, принимаются меры по его розыску и задержанию. Дело поставлено на контроль руководства челябинской полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ЧП случилось в ночь на субботу, 9 марта, в Bla Bla Bar. Мужчина, которого не пустили в бар на Кировке, решил выместить свою злость на беззащитной девушке, которая оказалась рядом.

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Избитая жительница Челябинска Ирина Сердюк, которой сломал нос неизвестный мужчина во время ее работы промоутером возле бара Bla Bla Bar, стала объектом шуток участниц шоу «Женский форум» и «Женский стендап». Юмористический концерт состоялся в зале «Таганай». «С праздничком! Вы же за феминизм, вы же равноправие! Хочешь принять эту „розочку“? Принимай достойно!» — приводит «74.ру» шутки стендаперш в адрес Сердюк. Тему про избиение девушки подняла стендап-комик Надежда Джабраилова, которая сама челябинка. Она пошутила, что «в Челябинск, ты всегда живешь с ощущением, что ты чуть-чуть выжил» и «Славу Богу, что нос сломали не нам». Пострадавшая девушка юмор не оценила. Она отметила, что нельзя шутить на подобные темы. Ирина призналась, что нос ее не подлежит восстановлению, его «раскрошило в осколки». Сердюк сейчас принимает обезболивающие и ее мучают сильный головные боли. В социальных сетях люди выражают поддержку девушке. «Нападавший с места происшествия скрылся. В распоряжении оперативников имеется описание примет злоумышленника, принимаются меры по его розыску и задержанию. Дело поставлено на контроль руководства челябинской полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. ЧП случилось в ночь на субботу, 9 марта, в Bla Bla Bar. Мужчина, которого не пустили в бар на Кировке, решил выместить свою злость на беззащитной девушке, которая оказалась рядом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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