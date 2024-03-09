Избитую челябинку высмеяли на сцене во время концерта «Женского стендапа»

Избитая жительница Челябинска Ирина Сердюк, которой сломал нос неизвестный мужчина во время ее работы промоутером возле бара Bla Bla Bar, стала объектом шуток участниц шоу «Женский форум» и «Женский стендап». Юмористический концерт состоялся в зале «Таганай».
«С праздничком! Вы же за феминизм, вы же равноправие! Хочешь принять эту „розочку“? Принимай достойно!» — приводит «74.ру» шутки стендаперш в адрес Сердюк. Тему про избиение девушки подняла стендап-комик Надежда Джабраилова, которая сама челябинка. Она пошутила, что «в Челябинск, ты всегда живешь с ощущением, что ты чуть-чуть выжил» и «Славу Богу, что нос сломали не нам».
Пострадавшая девушка юмор не оценила. Она отметила, что нельзя шутить на подобные темы. Ирина призналась, что нос ее не подлежит восстановлению, его «раскрошило в осколки». Сердюк сейчас принимает обезболивающие и ее мучают сильный головные боли. В социальных сетях люди выражают поддержку девушке.
«Нападавший с места происшествия скрылся. В распоряжении оперативников имеется описание примет злоумышленника, принимаются меры по его розыску и задержанию. Дело поставлено на контроль руководства челябинской полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
ЧП случилось в ночь на субботу, 9 марта, в Bla Bla Bar. Мужчина, которого не пустили в бар на Кировке, решил выместить свою злость на беззащитной девушке, которая оказалась рядом.
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