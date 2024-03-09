В газовой столице ЯНАО упали цены на съемное жилье

В Новом Уренгое (ЯНАО) с конца 2023 года аналитики отметили падение стоимости аренды квартир. По данным сервиса Restate, цены снизились более чем на 17%.
«Средняя стоимость аренды квартир в Новом Уренгое на 30 ноября 2023 года составляла 61 889 рублей. К концу февраля 2024 года цена снизилась до 52 544 рублей», — сообщают аналитики сервиса. Падение составило 17,8%.
Если рассматривать динамику цен, за год в Новом Уренгое она увеличилась на 6,6%. В марте 2023 года снять квартиру в городе можно было в среднем за 49 000 рублей, сообщают аналитики.
В Новом Уренгое (ЯНАО) на вторичном рынке начала дешеветь офисная недвижимость. С начала февраля 2024 года данный вид помещений подешевел на 1,1%. Средняя цена на офисные здания и помещения составила 31,7 миллиона рублей.
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