09 марта 2024
08 марта 2024
07 марта 2024

В газовой столице ЯНАО упали цены на съемное жилье

© Служба новостей «URA.RU»
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Снять квартиру в Ноябрьске можно за 52 тысячи рублей Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) с конца 2023 года аналитики отметили падение стоимости аренды квартир. По данным сервиса Restate, цены снизились более чем на 17%.

«Средняя стоимость аренды квартир в Новом Уренгое на 30 ноября 2023 года составляла 61 889 рублей. К концу февраля 2024 года цена снизилась до 52 544 рублей», — сообщают аналитики сервиса. Падение составило 17,8%.

Если рассматривать динамику цен, за год в Новом Уренгое она увеличилась на 6,6%. В марте 2023 года снять квартиру в городе можно было в среднем за 49 000 рублей, сообщают аналитики.

В Новом Уренгое (ЯНАО) на вторичном рынке начала дешеветь офисная недвижимость. С начала февраля 2024 года данный вид помещений подешевел на 1,1%. Средняя цена на офисные здания и помещения составила 31,7 миллиона рублей.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) с конца 2023 года аналитики отметили падение стоимости аренды квартир. По данным сервиса Restate, цены снизились более чем на 17%. «Средняя стоимость аренды квартир в Новом Уренгое на 30 ноября 2023 года составляла 61 889 рублей. К концу февраля 2024 года цена снизилась до 52 544 рублей», — сообщают аналитики сервиса. Падение составило 17,8%. Если рассматривать динамику цен, за год в Новом Уренгое она увеличилась на 6,6%. В марте 2023 года снять квартиру в городе можно было в среднем за 49 000 рублей, сообщают аналитики. В Новом Уренгое (ЯНАО) на вторичном рынке начала дешеветь офисная недвижимость. С начала февраля 2024 года данный вид помещений подешевел на 1,1%. Средняя цена на офисные здания и помещения составила 31,7 миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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