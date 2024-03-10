Сырский предложил платить бойцам ВСУ в два раза больше

10 марта 2024 в 23:18 Размер текста - 17 +

Военнослужащие ВСУ могут начать получать больше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Военнослужащие Украины, находящиеся на передовой, могут начать получать зарплату в два раза больше. Такое предложение внес главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, рассказал народный депутат от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Руслан Горбенко. «[Бойцы ВСУ] хотели бы получать боевую надбавку не 100 тысяч гривен, а 200 тысяч (476 тысяч рублей — прим. URA.RU). <…> Есть такое предложение от главнокомандующего ВСУ Сырского, который предложил президенту удвоить эти выплаты для мотивации ребят», — рассказал Горбенко украинскому изданию. По словам депутата, военные регулярно обращаются к нему с этим вопросом во время поездок на фронт. Он считает, что увеличения выплат можно достичь с помощью увольнения тех, кто не желает воевать. На Украине разработали новую стратегию мобилизации мужчин. Согласно этой схеме, мужчинам, присоединяющимся к ВСУ, выплачивается сумма в размере 783 долларов.

Военнослужащие Украины, находящиеся на передовой, могут начать получать зарплату в два раза больше. Такое предложение внес главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, рассказал народный депутат от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Руслан Горбенко. «[Бойцы ВСУ] хотели бы получать боевую надбавку не 100 тысяч гривен, а 200 тысяч (476 тысяч рублей — прим. URA.RU). <…> Есть такое предложение от главнокомандующего ВСУ Сырского, который предложил президенту удвоить эти выплаты для мотивации ребят», — рассказал Горбенко украинскому изданию. По словам депутата, военные регулярно обращаются к нему с этим вопросом во время поездок на фронт. Он считает, что увеличения выплат можно достичь с помощью увольнения тех, кто не желает воевать. На Украине разработали новую стратегию мобилизации мужчин. Согласно этой схеме, мужчинам, присоединяющимся к ВСУ, выплачивается сумма в размере 783 долларов.