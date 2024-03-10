Сырский предложил платить бойцам ВСУ в два раза больше

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Клипарт. Екатеринбург, гривна
Военнослужащие ВСУ могут начать получать больше Фото:

Военнослужащие Украины, находящиеся на передовой, могут начать получать зарплату в два раза больше. Такое предложение внес главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, рассказал народный депутат от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Руслан Горбенко.

«[Бойцы ВСУ] хотели бы получать боевую надбавку не 100 тысяч гривен, а 200 тысяч (476 тысяч рублей — прим. URA.RU). <…> Есть такое предложение от главнокомандующего ВСУ Сырского, который предложил президенту удвоить эти выплаты для мотивации ребят», — рассказал Горбенко украинскому изданию.

По словам депутата, военные регулярно обращаются к нему с этим вопросом во время поездок на фронт. Он считает, что увеличения выплат можно достичь с помощью увольнения тех, кто не желает воевать.

На Украине разработали новую стратегию мобилизации мужчин. Согласно этой схеме, мужчинам, присоединяющимся к ВСУ, выплачивается сумма в размере 783 долларов.

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Военнослужащие Украины, находящиеся на передовой, могут начать получать зарплату в два раза больше. Такое предложение внес главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, рассказал народный депутат от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Руслан Горбенко. «[Бойцы ВСУ] хотели бы получать боевую надбавку не 100 тысяч гривен, а 200 тысяч (476 тысяч рублей — прим. URA.RU). <…> Есть такое предложение от главнокомандующего ВСУ Сырского, который предложил президенту удвоить эти выплаты для мотивации ребят», — рассказал Горбенко украинскому изданию. По словам депутата, военные регулярно обращаются к нему с этим вопросом во время поездок на фронт. Он считает, что увеличения выплат можно достичь с помощью увольнения тех, кто не желает воевать. На Украине разработали новую стратегию мобилизации мужчин. Согласно этой схеме, мужчинам, присоединяющимся к ВСУ, выплачивается сумма в размере 783 долларов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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