На Украине придумали новую схему по мобилизации мужчин

На Украине начали выплачивать мобилизованным по 783 доллара
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Вооруженные силы Украины.stock, всу,  stock
Мобилизованные ВСУ единоразово получили по 783 доллара Фото:
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На Украине разработали новую стратегию мобилизации мужчин. Согласно этой схеме, мужчинам, присоединяющимся к ВСУ, выплачивается сумма в размере 783 долларов. Об этом рассказали в киевской государственной администрации.

«Мобилизованные в Киеве начали получать выплаты в размере 783 долларов», — сообщается в официальном telegram-канале администрации. Там добавили, что уже 473 человека получили данные выплаты. В администрации подчеркнули, что выплата осуществляется единоразово.

Для получения средств украинским военнослужащим необходимо предоставить в военкомат копии идентификационного кода, паспорта гражданина Украины или ID-карты. Также понадобится справка или выписка из банка подтверждающую открытие зарплатного счета, заключили в администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 февраля продлил военное положение и мобилизацию в стране до 13 мая. Газета The New York Times выражала обеспокоенность проблемой поиска военнообязанных для мобилизации на Украине, отметив, что в будущем возможно уменьшение числа мужчин в призывном и трудоспособном возрасте. Также отмечается, что набор по контракту не сможет обеспечить достаточное пополнение ВСУ, основной источник — мобилизация, которая вызывает скандальные ситуации и усугубляет противоречия в украинском обществе, передает Pravda.Ru.

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На Украине разработали новую стратегию мобилизации мужчин. Согласно этой схеме, мужчинам, присоединяющимся к ВСУ, выплачивается сумма в размере 783 долларов. Об этом рассказали в киевской государственной администрации. «Мобилизованные в Киеве начали получать выплаты в размере 783 долларов», — сообщается в официальном telegram-канале администрации. Там добавили, что уже 473 человека получили данные выплаты. В администрации подчеркнули, что выплата осуществляется единоразово. Для получения средств украинским военнослужащим необходимо предоставить в военкомат копии идентификационного кода, паспорта гражданина Украины или ID-карты. Также понадобится справка или выписка из банка подтверждающую открытие зарплатного счета, заключили в администрации. Президент Украины Владимир Зеленский 12 февраля продлил военное положение и мобилизацию в стране до 13 мая. Газета The New York Times выражала обеспокоенность проблемой поиска военнообязанных для мобилизации на Украине, отметив, что в будущем возможно уменьшение числа мужчин в призывном и трудоспособном возрасте. Также отмечается, что набор по контракту не сможет обеспечить достаточное пополнение ВСУ, основной источник — мобилизация, которая вызывает скандальные ситуации и усугубляет противоречия в украинском обществе, передает Pravda.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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