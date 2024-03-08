На Украине придумали новую схему по мобилизации мужчин

На Украине начали выплачивать мобилизованным по 783 доллара

08 марта 2024 в 19:58 Размер текста - 17 +

Мобилизованные ВСУ единоразово получили по 783 доллара Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине разработали новую стратегию мобилизации мужчин. Согласно этой схеме, мужчинам, присоединяющимся к ВСУ, выплачивается сумма в размере 783 долларов. Об этом рассказали в киевской государственной администрации. «Мобилизованные в Киеве начали получать выплаты в размере 783 долларов», — сообщается в официальном telegram-канале администрации. Там добавили, что уже 473 человека получили данные выплаты. В администрации подчеркнули, что выплата осуществляется единоразово. Для получения средств украинским военнослужащим необходимо предоставить в военкомат копии идентификационного кода, паспорта гражданина Украины или ID-карты. Также понадобится справка или выписка из банка подтверждающую открытие зарплатного счета, заключили в администрации. Президент Украины Владимир Зеленский 12 февраля продлил военное положение и мобилизацию в стране до 13 мая. Газета The New York Times выражала обеспокоенность проблемой поиска военнообязанных для мобилизации на Украине, отметив, что в будущем возможно уменьшение числа мужчин в призывном и трудоспособном возрасте. Также отмечается, что набор по контракту не сможет обеспечить достаточное пополнение ВСУ, основной источник — мобилизация, которая вызывает скандальные ситуации и усугубляет противоречия в украинском обществе, передает Pravda.Ru. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На Украине разработали новую стратегию мобилизации мужчин. Согласно этой схеме, мужчинам, присоединяющимся к ВСУ, выплачивается сумма в размере 783 долларов. Об этом рассказали в киевской государственной администрации. «Мобилизованные в Киеве начали получать выплаты в размере 783 долларов», — сообщается в официальном telegram-канале администрации. Там добавили, что уже 473 человека получили данные выплаты. В администрации подчеркнули, что выплата осуществляется единоразово. Для получения средств украинским военнослужащим необходимо предоставить в военкомат копии идентификационного кода, паспорта гражданина Украины или ID-карты. Также понадобится справка или выписка из банка подтверждающую открытие зарплатного счета, заключили в администрации. Президент Украины Владимир Зеленский 12 февраля продлил военное положение и мобилизацию в стране до 13 мая. Газета The New York Times выражала обеспокоенность проблемой поиска военнообязанных для мобилизации на Украине, отметив, что в будущем возможно уменьшение числа мужчин в призывном и трудоспособном возрасте. Также отмечается, что набор по контракту не сможет обеспечить достаточное пополнение ВСУ, основной источник — мобилизация, которая вызывает скандальные ситуации и усугубляет противоречия в украинском обществе, передает Pravda.Ru.