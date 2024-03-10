10 марта 2024

Зеленский анонсировал скорый визит Макрона на Украину

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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир,  stock
Владимир Зеленский поблагодарил Макрона за решение создать «девятую коалицию» Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал визит президента Франции Эммануэля Макрона в Киев. Об этом украинский лидер заявил в соцсетях.

«Наш разговор с Макроном был продолжительным и целенаправленным. Мы обсудили ситуацию на поле боя и недавнюю парижскую конференцию в поддержку Украины… Мы также обменялись мнениями о нашей предстоящей встрече на Украине, которая состоится в ближайшее время», — написал Зеленский в соцсети X.

В конце февраля Макрон заявил, что будет создана коалиция для поставок Киеву ракет среднего и дальнего действия, передает RT. В своей публикации Зеленский также поблагодарил главу Франции за это решение.

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Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал визит президента Франции Эммануэля Макрона в Киев. Об этом украинский лидер заявил в соцсетях. «Наш разговор с Макроном был продолжительным и целенаправленным. Мы обсудили ситуацию на поле боя и недавнюю парижскую конференцию в поддержку Украины… Мы также обменялись мнениями о нашей предстоящей встрече на Украине, которая состоится в ближайшее время», — написал Зеленский в соцсети X. В конце февраля Макрон заявил, что будет создана коалиция для поставок Киеву ракет среднего и дальнего действия, передает RT. В своей публикации Зеленский также поблагодарил главу Франции за это решение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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