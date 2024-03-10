В мире Украина Зеленский анонсировал скорый визит Макрона на Украину 11 марта 2024 в 01:49 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский поблагодарил Макрона за решение создать «девятую коалицию» Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал визит президента Франции Эммануэля Макрона в Киев. Об этом украинский лидер заявил в соцсетях. «Наш разговор с Макроном был продолжительным и целенаправленным. Мы обсудили ситуацию на поле боя и недавнюю парижскую конференцию в поддержку Украины… Мы также обменялись мнениями о нашей предстоящей встрече на Украине, которая состоится в ближайшее время», — написал Зеленский в соцсети X. В конце февраля Макрон заявил, что будет создана коалиция для поставок Киеву ракет среднего и дальнего действия, передает RT. В своей публикации Зеленский также поблагодарил главу Франции за это решение. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал визит президента Франции Эммануэля Макрона в Киев. Об этом украинский лидер заявил в соцсетях. «Наш разговор с Макроном был продолжительным и целенаправленным. Мы обсудили ситуацию на поле боя и недавнюю парижскую конференцию в поддержку Украины… Мы также обменялись мнениями о нашей предстоящей встрече на Украине, которая состоится в ближайшее время», — написал Зеленский в соцсети X. В конце февраля Макрон заявил, что будет создана коалиция для поставок Киеву ракет среднего и дальнего действия, передает RT. В своей публикации Зеленский также поблагодарил главу Франции за это решение. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям