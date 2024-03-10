Зеленский анонсировал скорый визит Макрона на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал визит президента Франции Эммануэля Макрона в Киев. Об этом украинский лидер заявил в соцсетях.
«Наш разговор с Макроном был продолжительным и целенаправленным. Мы обсудили ситуацию на поле боя и недавнюю парижскую конференцию в поддержку Украины… Мы также обменялись мнениями о нашей предстоящей встрече на Украине, которая состоится в ближайшее время», — написал Зеленский в соцсети X.
В конце февраля Макрон заявил, что будет создана коалиция для поставок Киеву ракет среднего и дальнего действия, передает RT. В своей публикации Зеленский также поблагодарил главу Франции за это решение.
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