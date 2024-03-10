Курганцы нарастили задолженность перед банками

В среднем по стране уровень закредитованности вырос на 57,1 процента
В среднем за год объем задолженности перед банками на одного жителя Курганской области вырос на 68,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют рейтинг регионов РФ по уровню закредитованности населения.
«На начало 2024 года средний объем задолженности на одного жителя Курганской области — 406,8 тысячи рублей. За год увеличение составило 68,5 тысячи», — указано в отчете на сайте РИА Новости.
В рейтинге область занимает 44-ю строчку. Аналитики отметили сокращение процентного соотношения между долгами по кредиту и усредненной зарплатой курганцев. Сейчас показатель равен 66%. Регион за год поднялся с 78-й позиции.
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