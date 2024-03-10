10 марта 2024
09 марта 2024

Курганцы нарастили задолженность перед банками

Выросла кредитная задолженность населения Курганской области перед банками
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловские зарисовки. Екатеринбург, банкомат, кредит, экономика, финансы, деньги, пачка денег, купюры, получка, купюра 5000, банковский перевод, платеж, взнос, купюроприемник
В среднем по стране уровень закредитованности вырос на 57,1 процента Фото:

В среднем за год объем задолженности перед банками на одного жителя Курганской области вырос на 68,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют рейтинг регионов РФ по уровню закредитованности населения.

«На начало 2024 года средний объем задолженности на одного жителя Курганской области — 406,8 тысячи рублей. За год увеличение составило 68,5 тысячи», — указано в отчете на сайте РИА Новости.

В рейтинге область занимает 44-ю строчку. Аналитики отметили сокращение процентного соотношения между долгами по кредиту и усредненной зарплатой курганцев. Сейчас показатель равен 66%. Регион за год поднялся с 78-й позиции.

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В среднем за год объем задолженности перед банками на одного жителя Курганской области вырос на 68,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют рейтинг регионов РФ по уровню закредитованности населения. «На начало 2024 года средний объем задолженности на одного жителя Курганской области — 406,8 тысячи рублей. За год увеличение составило 68,5 тысячи», — указано в отчете на сайте РИА Новости. В рейтинге область занимает 44-ю строчку. Аналитики отметили сокращение процентного соотношения между долгами по кредиту и усредненной зарплатой курганцев. Сейчас показатель равен 66%. Регион за год поднялся с 78-й позиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...