Курганцы нарастили задолженность перед банками

Выросла кредитная задолженность населения Курганской области перед банками

11 марта 2024 в 02:51 Размер текста - 17 +

В среднем по стране уровень закредитованности вырос на 57,1 процента Фото: Илья Московец © URA.RU В среднем за год объем задолженности перед банками на одного жителя Курганской области вырос на 68,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют рейтинг регионов РФ по уровню закредитованности населения. «На начало 2024 года средний объем задолженности на одного жителя Курганской области — 406,8 тысячи рублей. За год увеличение составило 68,5 тысячи», — указано в отчете на сайте РИА Новости. В рейтинге область занимает 44-ю строчку. Аналитики отметили сокращение процентного соотношения между долгами по кредиту и усредненной зарплатой курганцев. Сейчас показатель равен 66%. Регион за год поднялся с 78-й позиции.

В среднем за год объем задолженности перед банками на одного жителя Курганской области вырос на 68,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют рейтинг регионов РФ по уровню закредитованности населения. «На начало 2024 года средний объем задолженности на одного жителя Курганской области — 406,8 тысячи рублей. За год увеличение составило 68,5 тысячи», — указано в отчете на сайте РИА Новости. В рейтинге область занимает 44-ю строчку. Аналитики отметили сокращение процентного соотношения между долгами по кредиту и усредненной зарплатой курганцев. Сейчас показатель равен 66%. Регион за год поднялся с 78-й позиции.