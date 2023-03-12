В Курганской области выросла кредитная задолженность населения перед банками

13 марта 2023 в 04:35 Размер текста - 17 +

Зауральцы стало проще выплачивать кредиты из-за роста зарплат Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Курганской области по итогу 2022 года выросла кредитная задолженность населения перед банками. При этом аналитики отметили сокращение процентного соотношения между долгами по кредиту и усредненной зарплатой в регионе, сообщили в агентстве РИА Рейтинг. «Курганская область — 78 строчка рейтинга регионов РФ по закредитованности населения. Соотношение среднедушевого долга по кредиту к средней заработной плате составило 77,9%. Объем задолженности перед банками на одного зауральца — 329,5 тысяч рублей», — рейтинг регионов опубликован на сайте РИА Новости. По итогам 2021 года Зауралье находилось на 82 строчке рейтинга. Тогда задолженность населения перед банками держалась на уровне 302,5 тысяч рублей. Среднее соотношение между долгами и доходами на одного жителя территории составляло 81,9%. По данным аналитиков, за последние пять лет среднегодовые темпы роста зарплат в регионе составили 8,6%, об этом URA.RU писало ранее. Если положительная динамика сохранится, то через 15 жители Курганской области смогут зарабатывать более 100 тысяч рублей. По итогу 2022 года средняя зарплата жителя Уральского федерального округа составила 63 тысячи рублей. Лидерами по росту заработной платы стали менеджеры среднего звена.

В Курганской области по итогу 2022 года выросла кредитная задолженность населения перед банками. При этом аналитики отметили сокращение процентного соотношения между долгами по кредиту и усредненной зарплатой в регионе, сообщили в агентстве РИА Рейтинг. «Курганская область — 78 строчка рейтинга регионов РФ по закредитованности населения. Соотношение среднедушевого долга по кредиту к средней заработной плате составило 77,9%. Объем задолженности перед банками на одного зауральца — 329,5 тысяч рублей», — рейтинг регионов опубликован на сайте РИА Новости. По итогам 2021 года Зауралье находилось на 82 строчке рейтинга. Тогда задолженность населения перед банками держалась на уровне 302,5 тысяч рублей. Среднее соотношение между долгами и доходами на одного жителя территории составляло 81,9%. По данным аналитиков, за последние пять лет среднегодовые темпы роста зарплат в регионе составили 8,6%, об этом URA.RU писало ранее. Если положительная динамика сохранится, то через 15 жители Курганской области смогут зарабатывать более 100 тысяч рублей. По итогу 2022 года средняя зарплата жителя Уральского федерального округа составила 63 тысячи рублей. Лидерами по росту заработной платы стали менеджеры среднего звена.