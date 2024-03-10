Обвиняемых в хищении денег РЖД через екатеринбургскую компанию отпустили

Суд освободил обвиняемых из-под домашнего ареста, оставив запрет определенных действий Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Мещанский суд Москвы освободил из-под домашнего ареста бывшего вице-президента РЖД Михаила Акулова и руководителя «Мехпрачечной СвЖД» Андрея Воронина, обвиняемых в растрате более 330 миллионов рублей. Деньги были выделены на строительство прачечной в Екатеринбурге.

«Фигуранты [Акулов и Воронин] освобождены из-под домашнего ареста, на них наложен запрет определенных действий. Причем за обоими оставлена полная свобода перемещений, что в подобных случаях бывает редко», — сообщает газета « Коммерсант ».

Сейчас фигурантам запрещено пользоваться интернетом, общаться друг с другом, со свидетелями. Под домашним арестом мужчины находились около года. Ранее прокуратура отказалась выдавать обвинительное заключение по делу, направив его на дополнительное расследование.

По указанию Акулова было профинансировано строительство нового комплекса для обработки белья, прачечной и трансформаторной подстанции в Екатеринбурге, однако он так и не был построен. По этому делу бывшего вице-президента РЖД арестовали в феврале 2023 года.