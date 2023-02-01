В Москве арестовали бывшего вице-президента РЖД

Михаил Акулов арестован по делу о мошенничестве, сообщили в пресс-службе суда
Мещанский районный суд столицы Москвы арестовал бывшего вице-президента РЖД Михаила Акулова. Он был арестован по делу о мошенничестве.
«Суд в Москве арестовал бывшего вице-президента РЖД Акулова по делу о мошенничестве», — передает ТАСС. Агентство ссылается на пресс-службу московского суда.
Михаил Акулов покинул пост вице-президента РЖД 15 мая 2017 года. Тогда совет директоров решил освободить его от должности в связи с переходом на другую работу.
Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.