В Москве арестовали бывшего вице-президента РЖД

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Михаил Акулов арестован по делу о мошенничестве, сообщили в пресс-службе суда Фото:

Мещанский районный суд столицы Москвы арестовал бывшего вице-президента РЖД Михаила Акулова. Он был арестован по делу о мошенничестве.

«Суд в Москве арестовал бывшего вице-президента РЖД Акулова по делу о мошенничестве», — передает ТАСС. Агентство ссылается на пресс-службу московского суда.

Михаил Акулов покинул пост вице-президента РЖД 15 мая 2017 года. Тогда совет директоров решил освободить его от должности в связи с переходом на другую работу.

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Мещанский районный суд столицы Москвы арестовал бывшего вице-президента РЖД Михаила Акулова. Он был арестован по делу о мошенничестве. «Суд в Москве арестовал бывшего вице-президента РЖД Акулова по делу о мошенничестве», — передает ТАСС. Агентство ссылается на пресс-службу московского суда. Михаил Акулов покинул пост вице-президента РЖД 15 мая 2017 года. Тогда совет директоров решил освободить его от должности в связи с переходом на другую работу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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