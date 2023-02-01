112: бывшему вице-президенту РЖД вменяют хищение через компанию в Екатеринбурге

02 февраля 2023 в 01:52 Размер текста - 17 +

Арестованному Михаилу Акулову вменяют хищение через екатеринбургскую компанию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По указанию бывшего вице-президента РЖД Михаила Акулова в Екатеринбурге должен был появиться новый комплекс компании «Мехпрачечная СВЖД», однако этого не произошло. Поэтому Акулову вменяют хищение, передает telegram-канал «112». «По указанию Акулова было профинансировано строительство нового комплекса для обработки белья, прачечной и трансформаторной подстанции. Здание должно было появиться на Тюменской улице в Екатеринбурге», — сообщили в telegram-канале. Однако комплекс так и не был построен. Следователи оценивают ущерб в 330 миллионов рублей. Ранее URA.RU сообщало, что 1 февраля Мещанским районным судом Москвы был задержан Михаил Акулов по делу о мошенничестве. Вице-президент РЖД покинул свой пост еще в мае 2017 года, уйдя на новое место работы.

По указанию бывшего вице-президента РЖД Михаила Акулова в Екатеринбурге должен был появиться новый комплекс компании «Мехпрачечная СВЖД», однако этого не произошло. Поэтому Акулову вменяют хищение, передает telegram-канал «112». «По указанию Акулова было профинансировано строительство нового комплекса для обработки белья, прачечной и трансформаторной подстанции. Здание должно было появиться на Тюменской улице в Екатеринбурге», — сообщили в telegram-канале. Однако комплекс так и не был построен. Следователи оценивают ущерб в 330 миллионов рублей. Ранее URA.RU сообщало, что 1 февраля Мещанским районным судом Москвы был задержан Михаил Акулов по делу о мошенничестве. Вице-президент РЖД покинул свой пост еще в мае 2017 года, уйдя на новое место работы.