10 марта 2024
09 марта 2024
08 марта 2024

Тюменская область вошла в топ регионов с высочайшей закредитованностью населения

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области соотношение годовой зарплаты и задолженностей составляет 91,7% Фото:

Среди регионов России Тюменская область заняла третье место в антирейтинге по уровню закредитованности населения. Средний объем задолженности одного тюменца на 1 февраля 2024 года составлял 671,9 тысяч рублей, следует из исследования РИА Новости.

«Объем задолженности перед банками в среднем на одного человека на 1 февраля 2024 года в Тюменской области был равен 671,9 тысяч рублей. Место в антирейтинге регионов России по уровню закредитованности — третье», — написано в публикации.

Соотношение долговых обязательств перед банком и годовой зарплаты в регионе составляет 91,7%. За год размер задолженности в расчете на одного человека увеличился на 155,5 тысяч рублей.

В прошлом году Тюменская область также располагалась на третьем месте антирейтинга. Средний объем задолженности на одного человека составлял 463,7 тысяч рублей, а соотношение годовой зарплаты и задолженностей составляло 83,3%.

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Среди регионов России Тюменская область заняла третье место в антирейтинге по уровню закредитованности населения. Средний объем задолженности одного тюменца на 1 февраля 2024 года составлял 671,9 тысяч рублей, следует из исследования РИА Новости. «Объем задолженности перед банками в среднем на одного человека на 1 февраля 2024 года в Тюменской области был равен 671,9 тысяч рублей. Место в антирейтинге регионов России по уровню закредитованности — третье», — написано в публикации. Соотношение долговых обязательств перед банком и годовой зарплаты в регионе составляет 91,7%. За год размер задолженности в расчете на одного человека увеличился на 155,5 тысяч рублей. В прошлом году Тюменская область также располагалась на третьем месте антирейтинга. Средний объем задолженности на одного человека составлял 463,7 тысяч рублей, а соотношение годовой зарплаты и задолженностей составляло 83,3%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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