Тюменская область вошла в топ регионов с высочайшей закредитованностью населения

11 марта 2024 в 05:04 Размер текста - 17 +

В Тюменской области соотношение годовой зарплаты и задолженностей составляет 91,7% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Среди регионов России Тюменская область заняла третье место в антирейтинге по уровню закредитованности населения. Средний объем задолженности одного тюменца на 1 февраля 2024 года составлял 671,9 тысяч рублей, следует из исследования РИА Новости. «Объем задолженности перед банками в среднем на одного человека на 1 февраля 2024 года в Тюменской области был равен 671,9 тысяч рублей. Место в антирейтинге регионов России по уровню закредитованности — третье», — написано в публикации. Соотношение долговых обязательств перед банком и годовой зарплаты в регионе составляет 91,7%. За год размер задолженности в расчете на одного человека увеличился на 155,5 тысяч рублей. В прошлом году Тюменская область также располагалась на третьем месте антирейтинга. Средний объем задолженности на одного человека составлял 463,7 тысяч рублей, а соотношение годовой зарплаты и задолженностей составляло 83,3%.

Среди регионов России Тюменская область заняла третье место в антирейтинге по уровню закредитованности населения. Средний объем задолженности одного тюменца на 1 февраля 2024 года составлял 671,9 тысяч рублей, следует из исследования РИА Новости. «Объем задолженности перед банками в среднем на одного человека на 1 февраля 2024 года в Тюменской области был равен 671,9 тысяч рублей. Место в антирейтинге регионов России по уровню закредитованности — третье», — написано в публикации. Соотношение долговых обязательств перед банком и годовой зарплаты в регионе составляет 91,7%. За год размер задолженности в расчете на одного человека увеличился на 155,5 тысяч рублей. В прошлом году Тюменская область также располагалась на третьем месте антирейтинга. Средний объем задолженности на одного человека составлял 463,7 тысяч рублей, а соотношение годовой зарплаты и задолженностей составляло 83,3%.