10 марта 2024
09 марта 2024

Жители ХМАО задолжали банкам 65% своих годовых зарплат

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Челябинск, взятка, зарплата, кредит, долг, пять тысяч, валюта, деньги, тысячи, рубли, подкуп, микрозайм, вымогательство
Средний объем задолженности одного югорчанина составил 730,9 тысяч рублей Фото:

Соотношение среднедушевого значения долговых обязательств перед банками к годовой зарплате жителей ХМАО на 1 февраля 2024 года равно 65,2%. Это соответствует 39 строчке рейтинга по уровню закредитованности населения регионов России. Такие данные приводятся в исследовании РИА Новости.

«Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты на 1 февраля 2024 года у жителей ХМАО составляет 65,2%. Это соответствует 39 строчке рейтинга регионов по уровню закредитованности населения», — написано в публикации.

Средний объем задолженности одного югорчанина составил 730,9 тысяч рублей. За год ее размер увеличился на 102,6 тысяч рублей.

В прошлом году процентное соотношение между долгами по кредиту и заработной платой у жителей ХМАО составляло 62,8%. Нынешний показатель больше прошлогоднего, но меньше, чем был в 2021 году — 66,7%.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Соотношение среднедушевого значения долговых обязательств перед банками к годовой зарплате жителей ХМАО на 1 февраля 2024 года равно 65,2%. Это соответствует 39 строчке рейтинга по уровню закредитованности населения регионов России. Такие данные приводятся в исследовании РИА Новости. «Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты на 1 февраля 2024 года у жителей ХМАО составляет 65,2%. Это соответствует 39 строчке рейтинга регионов по уровню закредитованности населения», — написано в публикации. Средний объем задолженности одного югорчанина составил 730,9 тысяч рублей. За год ее размер увеличился на 102,6 тысяч рублей. В прошлом году процентное соотношение между долгами по кредиту и заработной платой у жителей ХМАО составляло 62,8%. Нынешний показатель больше прошлогоднего, но меньше, чем был в 2021 году — 66,7%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...