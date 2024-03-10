Жители ХМАО задолжали банкам 65% своих годовых зарплат

Средний объем задолженности одного югорчанина составил 730,9 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Соотношение среднедушевого значения долговых обязательств перед банками к годовой зарплате жителей ХМАО на 1 февраля 2024 года равно 65,2%. Это соответствует 39 строчке рейтинга по уровню закредитованности населения регионов России. Такие данные приводятся в исследовании РИА Новости.

«Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты на 1 февраля 2024 года у жителей ХМАО составляет 65,2%. Это соответствует 39 строчке рейтинга регионов по уровню закредитованности населения», — написано в публикации.

Средний объем задолженности одного югорчанина составил 730,9 тысяч рублей. За год ее размер увеличился на 102,6 тысяч рублей.

В прошлом году процентное соотношение между долгами по кредиту и заработной платой у жителей ХМАО составляло 62,8%. Нынешний показатель больше прошлогоднего, но меньше, чем был в 2021 году — 66,7%.