12 марта 2023
11 марта 2023
10 марта 2023

В ХМАО выросла кредитная задолженность перед банками

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителям ХМАО стало легче выплатить кредит из-за роста зарплат Фото:

В ХМАО выросла кредитная задолженность жителей округа перед банками, но сократилось процентное соотношение между долгами по кредиту и заработной платой. Таким образом, в ХМАО рост зарплат превышает рост кредитования, сообщают эксперты РИА Рейтинг.

«В ХМАО соотношение среднедушевого долга по кредиту и средней заработной платы составило 62,8%. В среднем, объем задолженности перед банками на одного человека составляет 638,5 тысяч рублей», — приводит данные аналитиков РИА Новости.

Для сравнения, в 2021 году среднее соотношение между долгами и доходами на одного жителя округа составляло 66,7%. При этом, задолженность перед банком на одного человека составлял 593 тысячи рублей. По итогам прошлого года ХМАО занял в рейтинге регионов РФ с наименьшей закредитованностью населения 48 место. Такое же место регион занимал и в позапрошлом году.

Ранее URA.RU рассказало, что по итогам 2022 года в Кондинском районе средняя зарплата выросла на 9%. В Югорске зарплаты за тот же период выросли на 11%, по этому показателю город вошел в пятерку лидеров.

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В ХМАО выросла кредитная задолженность жителей округа перед банками, но сократилось процентное соотношение между долгами по кредиту и заработной платой. Таким образом, в ХМАО рост зарплат превышает рост кредитования, сообщают эксперты РИА Рейтинг. «В ХМАО соотношение среднедушевого долга по кредиту и средней заработной платы составило 62,8%. В среднем, объем задолженности перед банками на одного человека составляет 638,5 тысяч рублей», — приводит данные аналитиков РИА Новости. Для сравнения, в 2021 году среднее соотношение между долгами и доходами на одного жителя округа составляло 66,7%. При этом, задолженность перед банком на одного человека составлял 593 тысячи рублей. По итогам прошлого года ХМАО занял в рейтинге регионов РФ с наименьшей закредитованностью населения 48 место. Такое же место регион занимал и в позапрошлом году. Ранее URA.RU рассказало, что по итогам 2022 года в Кондинском районе средняя зарплата выросла на 9%. В Югорске зарплаты за тот же период выросли на 11%, по этому показателю город вошел в пятерку лидеров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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