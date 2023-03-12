В ХМАО выросла кредитная задолженность перед банками

13 марта 2023 в 03:14 Размер текста - 17 +

Жителям ХМАО стало легче выплатить кредит из-за роста зарплат Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В ХМАО выросла кредитная задолженность жителей округа перед банками, но сократилось процентное соотношение между долгами по кредиту и заработной платой. Таким образом, в ХМАО рост зарплат превышает рост кредитования, сообщают эксперты РИА Рейтинг. «В ХМАО соотношение среднедушевого долга по кредиту и средней заработной платы составило 62,8%. В среднем, объем задолженности перед банками на одного человека составляет 638,5 тысяч рублей», — приводит данные аналитиков РИА Новости. Для сравнения, в 2021 году среднее соотношение между долгами и доходами на одного жителя округа составляло 66,7%. При этом, задолженность перед банком на одного человека составлял 593 тысячи рублей. По итогам прошлого года ХМАО занял в рейтинге регионов РФ с наименьшей закредитованностью населения 48 место. Такое же место регион занимал и в позапрошлом году. Ранее URA.RU рассказало, что по итогам 2022 года в Кондинском районе средняя зарплата выросла на 9%. В Югорске зарплаты за тот же период выросли на 11%, по этому показателю город вошел в пятерку лидеров.

В ХМАО выросла кредитная задолженность жителей округа перед банками, но сократилось процентное соотношение между долгами по кредиту и заработной платой. Таким образом, в ХМАО рост зарплат превышает рост кредитования, сообщают эксперты РИА Рейтинг. «В ХМАО соотношение среднедушевого долга по кредиту и средней заработной платы составило 62,8%. В среднем, объем задолженности перед банками на одного человека составляет 638,5 тысяч рублей», — приводит данные аналитиков РИА Новости. Для сравнения, в 2021 году среднее соотношение между долгами и доходами на одного жителя округа составляло 66,7%. При этом, задолженность перед банком на одного человека составлял 593 тысячи рублей. По итогам прошлого года ХМАО занял в рейтинге регионов РФ с наименьшей закредитованностью населения 48 место. Такое же место регион занимал и в позапрошлом году. Ранее URA.RU рассказало, что по итогам 2022 года в Кондинском районе средняя зарплата выросла на 9%. В Югорске зарплаты за тот же период выросли на 11%, по этому показателю город вошел в пятерку лидеров.