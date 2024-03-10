10 марта 2024
09 марта 2024
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Кредитная задолженность перед банками в ЯНАО выросла

© Служба новостей «URA.RU»
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Средний объем задолженности одного ямальца составил 832,3 тысячи рублей Фото:

У жителей ЯНАО выросла кредитная задолженность перед банками. С прошлого года общий долг на одного ямальца поднялся на 122,8 тысяч рублей. Регион занимает 14 строчку рейтинга по уровню закредитованности населения регионов России. Такие данные приводятся в исследовании РИА Новости.

«Изменение задолженности на одного человека за год составляет 122,8 тысяч рублей. ЯНАО занимает 14 место в рейтинге», — написано в публикации.

Средний объем задолженности одного ямальца составил 832,3 тысячи рублей. Соотношение среднедушевого значения долговых обязательств перед банками к годовой зарплате на 1 февраля 2024 года равно 55%.

В 2023 году Ямал также занял 14 место в рейтинге с наименьшей закредитованностью населения. Тогда он повысил свои показатели и поднялся с 15 строчки, которую занимал в 2022 году.

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У жителей ЯНАО выросла кредитная задолженность перед банками. С прошлого года общий долг на одного ямальца поднялся на 122,8 тысяч рублей. Регион занимает 14 строчку рейтинга по уровню закредитованности населения регионов России. Такие данные приводятся в исследовании РИА Новости. «Изменение задолженности на одного человека за год составляет 122,8 тысяч рублей. ЯНАО занимает 14 место в рейтинге», — написано в публикации. Средний объем задолженности одного ямальца составил 832,3 тысячи рублей. Соотношение среднедушевого значения долговых обязательств перед банками к годовой зарплате на 1 февраля 2024 года равно 55%. В 2023 году Ямал также занял 14 место в рейтинге с наименьшей закредитованностью населения. Тогда он повысил свои показатели и поднялся с 15 строчки, которую занимал в 2022 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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