Кредитная задолженность перед банками в ЯНАО выросла

11 марта 2024 в 08:04 Размер текста - 17 +

Средний объем задолженности одного ямальца составил 832,3 тысячи рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU У жителей ЯНАО выросла кредитная задолженность перед банками. С прошлого года общий долг на одного ямальца поднялся на 122,8 тысяч рублей. Регион занимает 14 строчку рейтинга по уровню закредитованности населения регионов России. Такие данные приводятся в исследовании РИА Новости. «Изменение задолженности на одного человека за год составляет 122,8 тысяч рублей. ЯНАО занимает 14 место в рейтинге», — написано в публикации. Средний объем задолженности одного ямальца составил 832,3 тысячи рублей. Соотношение среднедушевого значения долговых обязательств перед банками к годовой зарплате на 1 февраля 2024 года равно 55%. В 2023 году Ямал также занял 14 место в рейтинге с наименьшей закредитованностью населения. Тогда он повысил свои показатели и поднялся с 15 строчки, которую занимал в 2022 году.

У жителей ЯНАО выросла кредитная задолженность перед банками. С прошлого года общий долг на одного ямальца поднялся на 122,8 тысяч рублей. Регион занимает 14 строчку рейтинга по уровню закредитованности населения регионов России. Такие данные приводятся в исследовании РИА Новости. «Изменение задолженности на одного человека за год составляет 122,8 тысяч рублей. ЯНАО занимает 14 место в рейтинге», — написано в публикации. Средний объем задолженности одного ямальца составил 832,3 тысячи рублей. Соотношение среднедушевого значения долговых обязательств перед банками к годовой зарплате на 1 февраля 2024 года равно 55%. В 2023 году Ямал также занял 14 место в рейтинге с наименьшей закредитованностью населения. Тогда он повысил свои показатели и поднялся с 15 строчки, которую занимал в 2022 году.