Telegraph: британский наемник покончил с собой после возвращения с Украины

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Вооруженные силы Украины.stock, всу,  stock
Британский наемник вернулся с Украины с посттравматическим расстройством, пишет Telegraph Фото:

Британский наемник Гарри Грегг, который служил в ВСУ, совершил самоубийство после возвращения на родину из зоны боевых действий. Об этом пишет издание Telegraph.

«Грегг совершил самоубийство на следующий день после своего 25-летия. Он вернулся с Украины с признаками посттравматического стрессового расстройства», — говорится в материале. Там добавили, что он отправился в зону боевых действий после призыва экс-премьер-министра Великобритании Лиз Трасс присоединиться к «битве за демократию» на Украине.

Грегг считал, что украинцам нужна помощь, и попытался компенсировать свои «несколько плохих поступков» в обществе. На фронте он столкнулся со смертью товарищей, один из его друзей получил серьезную травму при артиллерийском обстреле тренировочного лагеря наемников, а другой был убит в окопе. Тело Грегга было обнаружено 14 декабря в его доме, когда его друзья не смогли связаться с ним в день его планировавшегося торжества, заключил автор.

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Британский наемник Гарри Грегг, который служил в ВСУ, совершил самоубийство после возвращения на родину из зоны боевых действий. Об этом пишет издание Telegraph. «Грегг совершил самоубийство на следующий день после своего 25-летия. Он вернулся с Украины с признаками посттравматического стрессового расстройства», — говорится в материале. Там добавили, что он отправился в зону боевых действий после призыва экс-премьер-министра Великобритании Лиз Трасс присоединиться к «битве за демократию» на Украине. Грегг считал, что украинцам нужна помощь, и попытался компенсировать свои «несколько плохих поступков» в обществе. На фронте он столкнулся со смертью товарищей, один из его друзей получил серьезную травму при артиллерийском обстреле тренировочного лагеря наемников, а другой был убит в окопе. Тело Грегга было обнаружено 14 декабря в его доме, когда его друзья не смогли связаться с ним в день его планировавшегося торжества, заключил автор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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