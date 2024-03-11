Telegraph: британский наемник покончил с собой после возвращения с Украины

11 марта 2024 в 08:56 Размер текста - 17 +

Британский наемник вернулся с Украины с посттравматическим расстройством, пишет Telegraph Фото: Официальный сайт президента Украины Британский наемник Гарри Грегг, который служил в ВСУ, совершил самоубийство после возвращения на родину из зоны боевых действий. Об этом пишет издание Telegraph. «Грегг совершил самоубийство на следующий день после своего 25-летия. Он вернулся с Украины с признаками посттравматического стрессового расстройства», — говорится в материале. Там добавили, что он отправился в зону боевых действий после призыва экс-премьер-министра Великобритании Лиз Трасс присоединиться к «битве за демократию» на Украине. Грегг считал, что украинцам нужна помощь, и попытался компенсировать свои «несколько плохих поступков» в обществе. На фронте он столкнулся со смертью товарищей, один из его друзей получил серьезную травму при артиллерийском обстреле тренировочного лагеря наемников, а другой был убит в окопе. Тело Грегга было обнаружено 14 декабря в его доме, когда его друзья не смогли связаться с ним в день его планировавшегося торжества, заключил автор.

Британский наемник Гарри Грегг, который служил в ВСУ, совершил самоубийство после возвращения на родину из зоны боевых действий. Об этом пишет издание Telegraph. «Грегг совершил самоубийство на следующий день после своего 25-летия. Он вернулся с Украины с признаками посттравматического стрессового расстройства», — говорится в материале. Там добавили, что он отправился в зону боевых действий после призыва экс-премьер-министра Великобритании Лиз Трасс присоединиться к «битве за демократию» на Украине. Грегг считал, что украинцам нужна помощь, и попытался компенсировать свои «несколько плохих поступков» в обществе. На фронте он столкнулся со смертью товарищей, один из его друзей получил серьезную травму при артиллерийском обстреле тренировочного лагеря наемников, а другой был убит в окопе. Тело Грегга было обнаружено 14 декабря в его доме, когда его друзья не смогли связаться с ним в день его планировавшегося торжества, заключил автор.