Курганские приставы под видом клиента записались к должнику и забрали долги

11 марта 2024 в 10:10 Размер текста - 17 +

Приставы под видом клиента вышли на должника через соцсети и арестовали его технику Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Судебные приставы Курганской области вышли на злостного неплательщика штрафов за нарушение ПДД через его соцсети, где он приглашал посетить его медицинские практики. Под видом клиента, они пришли на встречу и арестовали его имущество. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по региону на своем сайте. «Автомобиль, принадлежащий должнику, множество раз превышал установленный скоростной режим, угрожая безопасности дорожного движения. При этом владелец оплату штрафов игнорировал. Мужчина занимается модными медицинскими практиками и активно рекламировал их в соцсетях. Судебный пристав под чужим именем связалась с должником в соцсетях и записалась к нему. Только на встречу сотрудница пришла в форме и в сопровождении судебных приставов. При нем было личное имущество, подлежащее аресту — ноутбук и смартфон. Техника была незамедлительно арестована», — указано на сайте ведомства. После ареста имущества мужчина понял, что оплачивать штрафы ему придется. Он погасил задолженность в полном объеме и вернул себе технику. Кроме этого сообщается, что сам нарушитель хоть и прописан в Кургане, по факту он проживает в курортном городе и приезжает из него для того, чтобы проводить прием граждан, заинтересованных в его медицинских практиках. Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана, лишенная родительских прав в отношении троих детей, не платила алименты и вела асоциальный образ жизни, пытаясь спрятаться от приставов в кладовой квартире. Ее доставили в отделение, где в отношении нее было возбуждено уголовное дело. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Судебные приставы Курганской области вышли на злостного неплательщика штрафов за нарушение ПДД через его соцсети, где он приглашал посетить его медицинские практики. Под видом клиента, они пришли на встречу и арестовали его имущество. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по региону на своем сайте. «Автомобиль, принадлежащий должнику, множество раз превышал установленный скоростной режим, угрожая безопасности дорожного движения. При этом владелец оплату штрафов игнорировал. Мужчина занимается модными медицинскими практиками и активно рекламировал их в соцсетях. Судебный пристав под чужим именем связалась с должником в соцсетях и записалась к нему. Только на встречу сотрудница пришла в форме и в сопровождении судебных приставов. При нем было личное имущество, подлежащее аресту — ноутбук и смартфон. Техника была незамедлительно арестована», — указано на сайте ведомства. После ареста имущества мужчина понял, что оплачивать штрафы ему придется. Он погасил задолженность в полном объеме и вернул себе технику. Кроме этого сообщается, что сам нарушитель хоть и прописан в Кургане, по факту он проживает в курортном городе и приезжает из него для того, чтобы проводить прием граждан, заинтересованных в его медицинских практиках. Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана, лишенная родительских прав в отношении троих детей, не платила алименты и вела асоциальный образ жизни, пытаясь спрятаться от приставов в кладовой квартире. Ее доставили в отделение, где в отношении нее было возбуждено уголовное дело.