Россия заработала 56 млрд долларов на переориентации поставок углеводородов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Роснефть. Нижневартовск , роснефть, качалка, нефть, добыча нефти
Россия заработала дополнительные 126,8 миллиарда долларов на поставках углеводородов Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

В 2023 году Россия заработала около 187 миллиардов долларов на экспорте нефти, газа и угля в дружественные страны. Это на 56 миллиардов больше, чем средний экспорт в страны Европы до введения антироссийских санкций.

«Благодаря переориентации поставок, Россия заработала дополнительные 126,8 миллиарда долларов, что на 56 миллиардов долларов больше, чем выпавшая прибыль от поставок в Евросоюз», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что ведущими покупателями российских углеводородов стали Турция, Китай, Индия, Бразилия, Индонезия, Малайзия и Евросоюз.

С начала 2022 года Евросоюз ввел санкции против поставок угля из России, а затем ограничил поставки нефти. В 2023 году были введены ограничения на поставки нефтепродуктов. В ответ на это Москва запретила поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным компаниям, если они использовали механизм фиксации предельной цены, введенный недружественными странами.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 2023 году Россия заработала около 187 миллиардов долларов на экспорте нефти, газа и угля в дружественные страны. Это на 56 миллиардов больше, чем средний экспорт в страны Европы до введения антироссийских санкций. «Благодаря переориентации поставок, Россия заработала дополнительные 126,8 миллиарда долларов, что на 56 миллиардов долларов больше, чем выпавшая прибыль от поставок в Евросоюз», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что ведущими покупателями российских углеводородов стали Турция, Китай, Индия, Бразилия, Индонезия, Малайзия и Евросоюз. С начала 2022 года Евросоюз ввел санкции против поставок угля из России, а затем ограничил поставки нефти. В 2023 году были введены ограничения на поставки нефтепродуктов. В ответ на это Москва запретила поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным компаниям, если они использовали механизм фиксации предельной цены, введенный недружественными странами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...