Россия заработала 56 млрд долларов на переориентации поставок углеводородов

11 марта 2024 в 10:01 Размер текста - 17 +

Россия заработала дополнительные 126,8 миллиарда долларов на поставках углеводородов Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В 2023 году Россия заработала около 187 миллиардов долларов на экспорте нефти, газа и угля в дружественные страны. Это на 56 миллиардов больше, чем средний экспорт в страны Европы до введения антироссийских санкций. «Благодаря переориентации поставок, Россия заработала дополнительные 126,8 миллиарда долларов, что на 56 миллиардов долларов больше, чем выпавшая прибыль от поставок в Евросоюз», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что ведущими покупателями российских углеводородов стали Турция, Китай, Индия, Бразилия, Индонезия, Малайзия и Евросоюз. С начала 2022 года Евросоюз ввел санкции против поставок угля из России, а затем ограничил поставки нефти. В 2023 году были введены ограничения на поставки нефтепродуктов. В ответ на это Москва запретила поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным компаниям, если они использовали механизм фиксации предельной цены, введенный недружественными странами.

В 2023 году Россия заработала около 187 миллиардов долларов на экспорте нефти, газа и угля в дружественные страны. Это на 56 миллиардов больше, чем средний экспорт в страны Европы до введения антироссийских санкций. «Благодаря переориентации поставок, Россия заработала дополнительные 126,8 миллиарда долларов, что на 56 миллиардов долларов больше, чем выпавшая прибыль от поставок в Евросоюз», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что ведущими покупателями российских углеводородов стали Турция, Китай, Индия, Бразилия, Индонезия, Малайзия и Евросоюз. С начала 2022 года Евросоюз ввел санкции против поставок угля из России, а затем ограничил поставки нефти. В 2023 году были введены ограничения на поставки нефтепродуктов. В ответ на это Москва запретила поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным компаниям, если они использовали механизм фиксации предельной цены, введенный недружественными странами.