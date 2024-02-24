Страны G7 намерены ужесточать ценовой потолок на российскую нефть

25 февраля 2024 в 00:07 Размер текста - 17 +

Лидеры G7 намеренны ужесточить контроль за соблюдением ценового потолка на российскую нефть Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Лидеры стран большой семерки (G7), куда входят США, Германия, Италия, Канада, Франция, Великобритания, Япония, подготовили коллективное заявление, по случаю второй годовщины СВО. Объединение намерено ужесточить контроль за соблюдением ценового потолка на российскую нефть, говорится на сайте G7. «Мы будем продолжать поддерживать право Украины на самооборону и подтверждаем нашу приверженность долгосрочной безопасности Украины… Мы наращиваем нашу помощь Украине в области безопасности и расширяем наши производственные возможности, чтобы помочь стране… Мы продолжим предпринимать шаги по ужесточению соблюдения предельных цен на нефть», — говорится в заявлении. Решение было принято по итогу переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры G7 пообещали препятствовать обходу санкций Россией при помощи третьих стран и ввести ограничения против тех, кто помогает российскому военно-промышленному комплексу. Также объединение намерено уменьшить доходы России от энергетики и продажи металлов. В заявлении подтвердилась информация о том, что страны G7 не будут признавать результаты выборов президента РФ, проведенные сейчас или в будущем на новых российских территориях. Также представители объединения призвали Россию прекратить СВО.

Лидеры стран большой семерки (G7), куда входят США, Германия, Италия, Канада, Франция, Великобритания, Япония, подготовили коллективное заявление, по случаю второй годовщины СВО. Объединение намерено ужесточить контроль за соблюдением ценового потолка на российскую нефть, говорится на сайте G7. «Мы будем продолжать поддерживать право Украины на самооборону и подтверждаем нашу приверженность долгосрочной безопасности Украины… Мы наращиваем нашу помощь Украине в области безопасности и расширяем наши производственные возможности, чтобы помочь стране… Мы продолжим предпринимать шаги по ужесточению соблюдения предельных цен на нефть», — говорится в заявлении. Решение было принято по итогу переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры G7 пообещали препятствовать обходу санкций Россией при помощи третьих стран и ввести ограничения против тех, кто помогает российскому военно-промышленному комплексу. Также объединение намерено уменьшить доходы России от энергетики и продажи металлов. В заявлении подтвердилась информация о том, что страны G7 не будут признавать результаты выборов президента РФ, проведенные сейчас или в будущем на новых российских территориях. Также представители объединения призвали Россию прекратить СВО.