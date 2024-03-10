В торговом центре Кургана убирают крытые парковки. Фото

11 марта 2024 в 12:35 Размер текста - 17 +

В ТРЦ «Стрекоза» крытые парковки заменят на торговые площади Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В торгово-развлекательном центре «Стрекоза» в Заозерном районе Кургана убирают крытые парковки. На их месте планируют построить торговые площади. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал директор компании-застройщика «Юнитрейд» Алексей Пилясов. «На месте крытых парковок появятся торговые площади. Реконструкция парковок будет проведена с двух сторон торгового центра „Стрекоза“. Ориентировочно работы закончить планируем в конце 2024 года», — рассказал Пилясов. ТРЦ «Стрекоза» является самым крупным торговым центром в жилом массиве Заозерного. Его строительство было начато в 2015 году на месте бывшего ТЦ «Монетка». Впервые он открылся в 2017 году. Общая площадь ТРЦ составляет свыше 8,5 тысяч квадратов. Крытый паркинг имеет десятки машиномест, открытая гостевая парковка рассчитана более чем на 100 мест. Торговый центр принадлежит девелоперу «Юнитрейд», которым владеют бизнесмены Алексей Пилясов и Юрий Катаев. Ранее URA.RU писало, что в Кургане начали строить трехэтажный паркинг с игровым комплексом на крыше. Он появится в новом жилом комплексе по улице Куйбышева, который возводит застройщик «Атлант». Территории крытых парковок у ТРЦ «Стрекоза» загородили забором Фото: группа VK «Заозерный LIVE» Реконструкцией паркинга занимается девелопер «Юнитрейд» Фото: группа VK «Заозерный LIVE» На месте крытых парковок планируют построить новые торговые площади Фото: группа VK «Заозерный LIVE»

В торгово-развлекательном центре «Стрекоза» в Заозерном районе Кургана убирают крытые парковки. На их месте планируют построить торговые площади. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал директор компании-застройщика «Юнитрейд» Алексей Пилясов. «На месте крытых парковок появятся торговые площади. Реконструкция парковок будет проведена с двух сторон торгового центра „Стрекоза“. Ориентировочно работы закончить планируем в конце 2024 года», — рассказал Пилясов. ТРЦ «Стрекоза» является самым крупным торговым центром в жилом массиве Заозерного. Его строительство было начато в 2015 году на месте бывшего ТЦ «Монетка». Впервые он открылся в 2017 году. Общая площадь ТРЦ составляет свыше 8,5 тысяч квадратов. Крытый паркинг имеет десятки машиномест, открытая гостевая парковка рассчитана более чем на 100 мест. Торговый центр принадлежит девелоперу «Юнитрейд», которым владеют бизнесмены Алексей Пилясов и Юрий Катаев. Ранее URA.RU писало, что в Кургане начали строить трехэтажный паркинг с игровым комплексом на крыше. Он появится в новом жилом комплексе по улице Куйбышева, который возводит застройщик «Атлант».