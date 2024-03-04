04 марта 2024

В Кургане начали строить трехэтажный паркинг с игровым комплексом на крыше. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, паркинг, автомобили, многоквартирный дом, многоуровневая парковка
На крыше паркинга появится закрытая детская площадка с зонами отдыха (архивное фото) Фото:
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Компания «Атлант» приступила к строительству трехуровневого крытого паркинга на территории нового жилого комплекса по улице Куйбышева. На последнем этаже расположат закрытую детскую площадку и зоны отдыха. Об этом сообщается в группе застройщика в соцсети.

«Увезли кран и расчистили территорию для возведения большого крытого паркинга! Он будет только для жильцов дома. Трехуровневый бесплатный паркинг будет иметь световое табло с указанием количества свободных мест на въезде и удобную систему навигации», — говорится в группе застройщика «Атлант» в соцсети «ВКонтакте».

На крыше расположится безопасная закрытая детская площадка с игровым комплексом. Также будут созданы зоны отдыха для взрослых. К третьему этажу паркинга будет создан переход, который будет идти прямо из дома. Сам жилой комплекс планируют достроить до конца 2024 года.

В Кургане расчистили площадку под строительство трехэтажного паркинга
В Кургане расчистили площадку под строительство трехэтажного паркинга
Фото:
Переход на детскую площадку будет сделан прямо из ЖК
Переход на детскую площадку будет сделан прямо из ЖК
Фото:
На третьем ярусе паркинга будет размещен игровой комплекс и зоны отдыха для взрослых
На третьем ярусе паркинга будет размещен игровой комплекс и зоны отдыха для взрослых
Фото:

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Компания «Атлант» приступила к строительству трехуровневого крытого паркинга на территории нового жилого комплекса по улице Куйбышева. На последнем этаже расположат закрытую детскую площадку и зоны отдыха. Об этом сообщается в группе застройщика в соцсети. «Увезли кран и расчистили территорию для возведения большого крытого паркинга! Он будет только для жильцов дома. Трехуровневый бесплатный паркинг будет иметь световое табло с указанием количества свободных мест на въезде и удобную систему навигации», — говорится в группе застройщика «Атлант» в соцсети «ВКонтакте». На крыше расположится безопасная закрытая детская площадка с игровым комплексом. Также будут созданы зоны отдыха для взрослых. К третьему этажу паркинга будет создан переход, который будет идти прямо из дома. Сам жилой комплекс планируют достроить до конца 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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