На крыше паркинга появится закрытая детская площадка с зонами отдыха (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

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Компания «Атлант» приступила к строительству трехуровневого крытого паркинга на территории нового жилого комплекса по улице Куйбышева. На последнем этаже расположат закрытую детскую площадку и зоны отдыха. Об этом сообщается в группе застройщика в соцсети.

«Увезли кран и расчистили территорию для возведения большого крытого паркинга! Он будет только для жильцов дома. Трехуровневый бесплатный паркинг будет иметь световое табло с указанием количества свободных мест на въезде и удобную систему навигации», — говорится в группе застройщика «Атлант» в соцсети «ВКонтакте».

На крыше расположится безопасная закрытая детская площадка с игровым комплексом. Также будут созданы зоны отдыха для взрослых. К третьему этажу паркинга будет создан переход, который будет идти прямо из дома. Сам жилой комплекс планируют достроить до конца 2024 года.

В Кургане расчистили площадку под строительство трехэтажного паркинга Фото: группа застройщика «Атлант» в соцсети «ВКонтакте»

Переход на детскую площадку будет сделан прямо из ЖК Фото: сайт застройщика «Атлант»