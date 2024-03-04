Компания «Атлант» приступила к строительству трехуровневого крытого паркинга на территории нового жилого комплекса по улице Куйбышева. На последнем этаже расположат закрытую детскую площадку и зоны отдыха. Об этом сообщается в группе застройщика в соцсети.
«Увезли кран и расчистили территорию для возведения большого крытого паркинга! Он будет только для жильцов дома. Трехуровневый бесплатный паркинг будет иметь световое табло с указанием количества свободных мест на въезде и удобную систему навигации», — говорится в группе застройщика «Атлант» в соцсети «ВКонтакте».
На крыше расположится безопасная закрытая детская площадка с игровым комплексом. Также будут созданы зоны отдыха для взрослых. К третьему этажу паркинга будет создан переход, который будет идти прямо из дома. Сам жилой комплекс планируют достроить до конца 2024 года.
В Кургане расчистили площадку под строительство трехэтажного паркинга
Фото: группа застройщика «Атлант» в соцсети «ВКонтакте»
Переход на детскую площадку будет сделан прямо из ЖК
Фото: сайт застройщика «Атлант»
На третьем ярусе паркинга будет размещен игровой комплекс и зоны отдыха для взрослых
Компания «Атлант» приступила к строительству трехуровневого крытого паркинга на территории нового жилого комплекса по улице Куйбышева. На последнем этаже расположат закрытую детскую площадку и зоны отдыха. Об этом сообщается в группе застройщика в соцсети. «Увезли кран и расчистили территорию для возведения большого крытого паркинга! Он будет только для жильцов дома. Трехуровневый бесплатный паркинг будет иметь световое табло с указанием количества свободных мест на въезде и удобную систему навигации», — говорится в группе застройщика «Атлант» в соцсети «ВКонтакте». На крыше расположится безопасная закрытая детская площадка с игровым комплексом. Также будут созданы зоны отдыха для взрослых. К третьему этажу паркинга будет создан переход, который будет идти прямо из дома. Сам жилой комплекс планируют достроить до конца 2024 года.