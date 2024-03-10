10 марта 2024

В Екатеринбург завезли тонны зараженных киви из Ирана

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Овощи и фрукты. Тюмень, фрукты, киви
Семь тонн иранских киви поступят на полки магазинов Екатеринбурга Фото:

В Екатеринбурге 5 марта сотрудником Уральского межрайонного управления Россельхознадзора и специалистами Свердловского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» обнаружена партия зараженных киви из Ирана общим весов семь тонн. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«При досмотре плодоовощной продукции на одной из баз Екатеринбурга обнаружена партия киви происхождением Исламская Республика Иран общим весом семь тонн обнаружен карантинный вредитель — тутовая щитовка», — сказано в сообщении. В ведомстве отметили, что для здоровья человека щитовка не опасна, но перед употреблением продукта его необходимо тщательно помыть.

Партию иранских киви допустили к реализации в Екатеринбурге. «Основным путем проникновения и распространения [тутовой щитовки] в новые регионы являются перевозки зараженного посадочного материала», — пояснили в Россельхознадзоре.

В ноябре таможенники запретили ввоз 1,5 тонны клубники из Казахстана в Свердловскую область. Специалисты посчитали партию ягод подозрительной, так как она была без документов.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге 5 марта сотрудником Уральского межрайонного управления Россельхознадзора и специалистами Свердловского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» обнаружена партия зараженных киви из Ирана общим весов семь тонн. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «При досмотре плодоовощной продукции на одной из баз Екатеринбурга обнаружена партия киви происхождением Исламская Республика Иран общим весом семь тонн обнаружен карантинный вредитель — тутовая щитовка», — сказано в сообщении. В ведомстве отметили, что для здоровья человека щитовка не опасна, но перед употреблением продукта его необходимо тщательно помыть. Партию иранских киви допустили к реализации в Екатеринбурге. «Основным путем проникновения и распространения [тутовой щитовки] в новые регионы являются перевозки зараженного посадочного материала», — пояснили в Россельхознадзоре. В ноябре таможенники запретили ввоз 1,5 тонны клубники из Казахстана в Свердловскую область. Специалисты посчитали партию ягод подозрительной, так как она была без документов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...