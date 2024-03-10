В Екатеринбург завезли тонны зараженных киви из Ирана

В Екатеринбурге 5 марта сотрудником Уральского межрайонного управления Россельхознадзора и специалистами Свердловского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» обнаружена партия зараженных киви из Ирана общим весов семь тонн. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«При досмотре плодоовощной продукции на одной из баз Екатеринбурга обнаружена партия киви происхождением Исламская Республика Иран общим весом семь тонн обнаружен карантинный вредитель — тутовая щитовка», — сказано в сообщении. В ведомстве отметили, что для здоровья человека щитовка не опасна, но перед употреблением продукта его необходимо тщательно помыть.
Партию иранских киви допустили к реализации в Екатеринбурге. «Основным путем проникновения и распространения [тутовой щитовки] в новые регионы являются перевозки зараженного посадочного материала», — пояснили в Россельхознадзоре.
В ноябре таможенники запретили ввоз 1,5 тонны клубники из Казахстана в Свердловскую область. Специалисты посчитали партию ягод подозрительной, так как она была без документов.
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