Находящийся в розыске житель ЯНАО расстрелял челябинских полицейских

11 марта 2024 в 10:39 Размер текста - 17 +

Мужчина отстреливался от полицейских, пытаясь уйти от погони Фото: Илья Московец © URA.RU Находящийся в федеральном розыске за торговлю наркотиками житель Нового Уренгоя (ЯНАО) Василий Дембицкий расстрелял челябинских полицейских из сигнального пистолета. В результате погони стражам правопорядка удалось задержать мужчину. «Василия Дембицкого на Porsche Cayenne S остановили сотрудники ДПС в Кыштыме для проверки документов. Инспекторы заподозрили, что его права поддельные, и попросили выйти из машины. Но тот отказался и дал по газам. Сбил одного из полицейских и протащил его на капоте авто около десяти метров. Началась погоня», — сообщает издание SHOT. Понимая, что уйти от погони на автомобиле не удается, Дембицкий бросил транспортное средство и попытался убежать от полицейских. Попутно он отстреливался из сигнального пистолета, ранив одного из сотрудников. Полицейские открыли ответный огонь. В результате им удалось догнать беглеца. У Дембицкого изъяли сигнальный пистолет «Байкал МР-371», переделанный под стрельбу травматическими патронами. Помимо обвинений по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, теперь его обвиняют и в применении насилия в отношении представителя власти. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что официальный комментарий будет позднее.

Находящийся в федеральном розыске за торговлю наркотиками житель Нового Уренгоя (ЯНАО) Василий Дембицкий расстрелял челябинских полицейских из сигнального пистолета. В результате погони стражам правопорядка удалось задержать мужчину. «Василия Дембицкого на Porsche Cayenne S остановили сотрудники ДПС в Кыштыме для проверки документов. Инспекторы заподозрили, что его права поддельные, и попросили выйти из машины. Но тот отказался и дал по газам. Сбил одного из полицейских и протащил его на капоте авто около десяти метров. Началась погоня», — сообщает издание SHOT. Понимая, что уйти от погони на автомобиле не удается, Дембицкий бросил транспортное средство и попытался убежать от полицейских. Попутно он отстреливался из сигнального пистолета, ранив одного из сотрудников. Полицейские открыли ответный огонь. В результате им удалось догнать беглеца. У Дембицкого изъяли сигнальный пистолет «Байкал МР-371», переделанный под стрельбу травматическими патронами. Помимо обвинений по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, теперь его обвиняют и в применении насилия в отношении представителя власти. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что официальный комментарий будет позднее.