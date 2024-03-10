Екатеринбуржец лишился крупной суммы за нелегальный вывоз валюты в ОАЭ

Мужчину оштрафовали за вывоз долларов из страны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пассажира рейса Екатеринбург — Шарджа (ОАЭ) оштрафовали на 230 тысяч рублей за попытку вывоза из страны порядка трех миллионов рублей в долларах для покупки автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления (УТУ).

«Пассажир взял с собой 9 тысяч долларов, 1,9 млн рублей и 15 тысяч дирхам и зашел в „зеленый“ коридор. Когда выяснилось, что общая сумма превышает 10 тысяч долларов, мужчина предложил заполнить декларацию. Однако сделать это в „зеленом“ коридоре уже невозможно», — пояснили в ведомстве. Как оказалось, мужчина хотел приобрести автомобиль в ОАЭ, откуда ему пришли неверные указания, как действовать на таможне.

В ведомстве отметили, что зайдя в «зеленый» коридор с такой суммой мужчина совершил правонарушение. «Суд признал его виновным и назначил штраф в размере 460 тысяч рублей», — сказали в УТУ. Попытка нелегального ввоза валюты екатеринбуржцу обошлась в 230 тысяч рублей, так как при оплате назначенного штрафа в течение 20 дней действует скидка в 50%.

Президент РФ Владимир Путин в марте 2022 года запретил вывоз из России иностранной валюты на сумму, превышающую 10 тысяч долларов. Однако через несколько месяцев лидер страны подписал указ о выдаче разрешения ЦБ РФ на вывоз подобной суммы.