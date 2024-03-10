10 марта 2024

В центре Екатеринбурга открыли легендарную надпись Тимофея Ради, поменяв ее. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Банер появился днем 11 марта
Банер появился днем 11 марта Фото:

В Екатеринбурге работу художника Тимофея Ради «Кто мы, откуда, куда мы идем?» на крыше Приборостроительного завода открыли спустя три дня. Но рядом с ней появился черный баннер с бело-оранжевой надписью, заметил корреспондент URA.RU.

Под работой Ради натянули полотно «Движение начинается здесь». Горожане предполагают, что баннер является рекламой будущего фестиваля мотоспорта «Движение», который пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме в первой половине июня.

URA.RU направило запрос организаторам мероприятия. Ответ ожидается.

Днем, 7 марта, неизвестные накрыли арт-объект Тимофея Ради, который позже коротко прокомментировал это событие. Работа появилась в 2017 году и с тех пор является одной из визитных карточек Екатеринбурга.

Такую картину горожане увидели после праздников
Такую картину горожане увидели после праздников
Фото:
По стилистике банер с крыши и сайт похожи
По стилистике банер с крыши и сайт похожи

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В Екатеринбурге работу художника Тимофея Ради «Кто мы, откуда, куда мы идем?» на крыше Приборостроительного завода открыли спустя три дня. Но рядом с ней появился черный баннер с бело-оранжевой надписью, заметил корреспондент URA.RU. Под работой Ради натянули полотно «Движение начинается здесь». Горожане предполагают, что баннер является рекламой будущего фестиваля мотоспорта «Движение», который пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме в первой половине июня. URA.RU направило запрос организаторам мероприятия. Ответ ожидается. Днем, 7 марта, неизвестные накрыли арт-объект Тимофея Ради, который позже коротко прокомментировал это событие. Работа появилась в 2017 году и с тех пор является одной из визитных карточек Екатеринбурга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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