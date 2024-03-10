В Екатеринбурге работу художника Тимофея Ради «Кто мы, откуда, куда мы идем?» на крыше Приборостроительного завода открыли спустя три дня. Но рядом с ней появился черный баннер с бело-оранжевой надписью, заметил корреспондент URA.RU.
Под работой Ради натянули полотно «Движение начинается здесь». Горожане предполагают, что баннер является рекламой будущего фестиваля мотоспорта «Движение», который пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме в первой половине июня.
URA.RU направило запрос организаторам мероприятия. Ответ ожидается.
Днем, 7 марта, неизвестные накрыли арт-объект Тимофея Ради, который позже коротко прокомментировал это событие. Работа появилась в 2017 году и с тех пор является одной из визитных карточек Екатеринбурга.
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