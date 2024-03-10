В центре Екатеринбурга открыли легендарную надпись Тимофея Ради, поменяв ее. Фото

11 марта 2024 в 12:23 Размер текста - 17 +

Банер появился днем 11 марта Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге работу художника Тимофея Ради «Кто мы, откуда, куда мы идем?» на крыше Приборостроительного завода открыли спустя три дня. Но рядом с ней появился черный баннер с бело-оранжевой надписью, заметил корреспондент URA.RU. Под работой Ради натянули полотно «Движение начинается здесь». Горожане предполагают, что баннер является рекламой будущего фестиваля мотоспорта «Движение», который пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме в первой половине июня. URA.RU направило запрос организаторам мероприятия. Ответ ожидается. Днем, 7 марта, неизвестные накрыли арт-объект Тимофея Ради, который позже коротко прокомментировал это событие. Работа появилась в 2017 году и с тех пор является одной из визитных карточек Екатеринбурга. Такую картину горожане увидели после праздников Фото: Илья Московец © URA.RU По стилистике банер с крыши и сайт похожи Скриншот с сайта фестиваля (https://xn--b1adeadlc3b.fun/)

В Екатеринбурге работу художника Тимофея Ради «Кто мы, откуда, куда мы идем?» на крыше Приборостроительного завода открыли спустя три дня. Но рядом с ней появился черный баннер с бело-оранжевой надписью, заметил корреспондент URA.RU. Под работой Ради натянули полотно «Движение начинается здесь». Горожане предполагают, что баннер является рекламой будущего фестиваля мотоспорта «Движение», который пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме в первой половине июня. URA.RU направило запрос организаторам мероприятия. Ответ ожидается. Днем, 7 марта, неизвестные накрыли арт-объект Тимофея Ради, который позже коротко прокомментировал это событие. Работа появилась в 2017 году и с тех пор является одной из визитных карточек Екатеринбурга.