10 марта 2024

В Сургуте с самолета сняли пенсионерку, которая напилась перед важной сделкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Флагманский самолет Boeing 777-300ER авиакомпании «AZUR air». Екатеринбург, воздушное судно, боинг, пассажир, проход, салон самолета, пассажирский самолет, авиакомпания, авиакресла, борт самолета, авиаперевозки, пассажирское место
С рейса Сургут-Уфа сняли пьяную пенсионерку Фото:

В аэропорту Сургута (ХМАО) с рейса сняли 60-летнюю пассажирку. Она должна была вылететь в Уфу, чтобы купить квартиру, но из-за волнения решила выпить перед полетом.

«Гражданке отказали в перелете, после чего транспортные полицейские доставили несостоявшуюся авиапассажирку в дежурную часть линейного отделения полиции в аэропорту города Сургута. Как пояснила нарушительница, она собиралась лететь в Уфу на сделку по покупке квартиры и, чтобы снять напряжение, перед посадкой выпивала спиртные напитки», — говорится на сайте транспортной полиции по УрФО.

Экспертиза подтвердила, что сургутянка была пьяна. На женщину завели административный протокол за появление в общественных местах в нетрезвом состоянии.

Ранее URA.RU рассказывало о похожей истории, которая произошла в аэропорту Омска. Тогда с рейса сняли пассажира, летевшего в Сургут. Он курил на борту и оскорблял бортпроводников.

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В аэропорту Сургута (ХМАО) с рейса сняли 60-летнюю пассажирку. Она должна была вылететь в Уфу, чтобы купить квартиру, но из-за волнения решила выпить перед полетом. «Гражданке отказали в перелете, после чего транспортные полицейские доставили несостоявшуюся авиапассажирку в дежурную часть линейного отделения полиции в аэропорту города Сургута. Как пояснила нарушительница, она собиралась лететь в Уфу на сделку по покупке квартиры и, чтобы снять напряжение, перед посадкой выпивала спиртные напитки», — говорится на сайте транспортной полиции по УрФО. Экспертиза подтвердила, что сургутянка была пьяна. На женщину завели административный протокол за появление в общественных местах в нетрезвом состоянии. Ранее URA.RU рассказывало о похожей истории, которая произошла в аэропорту Омска. Тогда с рейса сняли пассажира, летевшего в Сургут. Он курил на борту и оскорблял бортпроводников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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