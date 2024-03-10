В Сургуте с самолета сняли пенсионерку, которая напилась перед важной сделкой

В аэропорту Сургута (ХМАО) с рейса сняли 60-летнюю пассажирку. Она должна была вылететь в Уфу, чтобы купить квартиру, но из-за волнения решила выпить перед полетом.
«Гражданке отказали в перелете, после чего транспортные полицейские доставили несостоявшуюся авиапассажирку в дежурную часть линейного отделения полиции в аэропорту города Сургута. Как пояснила нарушительница, она собиралась лететь в Уфу на сделку по покупке квартиры и, чтобы снять напряжение, перед посадкой выпивала спиртные напитки», — говорится на сайте транспортной полиции по УрФО.
Экспертиза подтвердила, что сургутянка была пьяна. На женщину завели административный протокол за появление в общественных местах в нетрезвом состоянии.
Ранее URA.RU рассказывало о похожей истории, которая произошла в аэропорту Омска. Тогда с рейса сняли пассажира, летевшего в Сургут. Он курил на борту и оскорблял бортпроводников.
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