Медведев придумал, чем ответить «Оскару»

Медведев: России нужно снимать больше фильмов о войне
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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Российский кинематограф сделал большой шаг вперед, заявил Дмитрий Медведев Фото:

Российской киноиндустрии необходимо идти вперед и снимать фильмы о войне в ответ на «раздачу Оскаров» в Лос-Анджелесе. С такой инициативой выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Эти „оскаров“ раздают. Несколько слов о нашем кино. Надо идти вперед. Снимать о войне», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что отечественный кинематограф значительно продвинулся на пути к повышению качества по сравнению с прежними 10-15 годами. Медведев обратил внимание на улучшение сценариев, качество диалогов, режиссурное мастерство и актерскую игру. Он дал положительную оценку этим изменениям.

Медведев признал, что существует опасение исказить священные темы, и отметил, что войну нельзя изображать примитивно, пошло или гламурно. Однако зампред Совбеза подчеркнул важность снятия таких фильмов с целью ознакомления молодого поколения с героическими поступками предков.

Фильм «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана был объявлен лучшим на 96-й церемонии вручения премии «Оскар» в Голливуде. Более подробную информацию о победителях в других номинациях премии «Оскар», прошедшей в ночь на 11 марта, можно найти в материале URA.RU.

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Российской киноиндустрии необходимо идти вперед и снимать фильмы о войне в ответ на «раздачу Оскаров» в Лос-Анджелесе. С такой инициативой выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Эти „оскаров“ раздают. Несколько слов о нашем кино. Надо идти вперед. Снимать о войне», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что отечественный кинематограф значительно продвинулся на пути к повышению качества по сравнению с прежними 10-15 годами. Медведев обратил внимание на улучшение сценариев, качество диалогов, режиссурное мастерство и актерскую игру. Он дал положительную оценку этим изменениям. Медведев признал, что существует опасение исказить священные темы, и отметил, что войну нельзя изображать примитивно, пошло или гламурно. Однако зампред Совбеза подчеркнул важность снятия таких фильмов с целью ознакомления молодого поколения с героическими поступками предков. Фильм «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана был объявлен лучшим на 96-й церемонии вручения премии «Оскар» в Голливуде. Более подробную информацию о победителях в других номинациях премии «Оскар», прошедшей в ночь на 11 марта, можно найти в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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