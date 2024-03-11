Медведев придумал, чем ответить «Оскару»

Медведев: России нужно снимать больше фильмов о войне

11 марта 2024 в 12:50 Размер текста - 17 +

Российский кинематограф сделал большой шаг вперед, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российской киноиндустрии необходимо идти вперед и снимать фильмы о войне в ответ на «раздачу Оскаров» в Лос-Анджелесе. С такой инициативой выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Эти „оскаров“ раздают. Несколько слов о нашем кино. Надо идти вперед. Снимать о войне», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что отечественный кинематограф значительно продвинулся на пути к повышению качества по сравнению с прежними 10-15 годами. Медведев обратил внимание на улучшение сценариев, качество диалогов, режиссурное мастерство и актерскую игру. Он дал положительную оценку этим изменениям. Медведев признал, что существует опасение исказить священные темы, и отметил, что войну нельзя изображать примитивно, пошло или гламурно. Однако зампред Совбеза подчеркнул важность снятия таких фильмов с целью ознакомления молодого поколения с героическими поступками предков. Фильм «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана был объявлен лучшим на 96-й церемонии вручения премии «Оскар» в Голливуде. Более подробную информацию о победителях в других номинациях премии «Оскар», прошедшей в ночь на 11 марта, можно найти в материале URA.RU.

Российской киноиндустрии необходимо идти вперед и снимать фильмы о войне в ответ на «раздачу Оскаров» в Лос-Анджелесе. С такой инициативой выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Эти „оскаров“ раздают. Несколько слов о нашем кино. Надо идти вперед. Снимать о войне», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что отечественный кинематограф значительно продвинулся на пути к повышению качества по сравнению с прежними 10-15 годами. Медведев обратил внимание на улучшение сценариев, качество диалогов, режиссурное мастерство и актерскую игру. Он дал положительную оценку этим изменениям. Медведев признал, что существует опасение исказить священные темы, и отметил, что войну нельзя изображать примитивно, пошло или гламурно. Однако зампред Совбеза подчеркнул важность снятия таких фильмов с целью ознакомления молодого поколения с героическими поступками предков. Фильм «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана был объявлен лучшим на 96-й церемонии вручения премии «Оскар» в Голливуде. Более подробную информацию о победителях в других номинациях премии «Оскар», прошедшей в ночь на 11 марта, можно найти в материале URA.RU.