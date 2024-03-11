Завершилась 96-я церемония премии «Оскар»: кому достались заветные статуэтки

Американский актер Джон Сина вышел голым на сцену премии «Оскар»

Больше всего статуэток в 2024 году забрал фильм «Оппенгеймер» Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Голливуде объявили победителей 96-й церемонии вручения премии «Оскар». Лучшим фильмом стал «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. О том, какие картины забрали другие награды — в материале URA.RU.

Лучшие актеры

За лучшую мужскую роль статуэтку получил Киллиан Мерфи, сыгравший Роберта Оппенгеймера в фильме «Оппенгеймер». Приз за лучшую женскую роль получила Эмма Стоун, сыгравшая в фильме «Бедные-несчастные» главную героиню Беллу Бакстер.

Лучшей актрисой второго плана стала Давайн Джой Рэндольф за фильм «Оставленные». В нем она сыграла школьную кухарку, потерявшую сына во время войны во Вьетнаме. Лучшим актером второго плана был признан Роберт Дауни-младший за роль члена комиссии по атомной энергии США Льюиса Штрауса в фильме «Оппенгеймер». Это первый его «Оскар».

Лучшие фильмы

Приз за лучший фильм получил «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Премию за лучший анимационный фильм забрала работа японского мультипликатора Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица». Сам режиссер говорил, что это его фильм-завещание, однако недавно он анонсировал работу над новым проектом. Оригинальное название фильма — «Как поживаете?» — взято из одноименной работы японского автора Есино Гэндзабуро.

Лучшим международным фильмом и картиной с лучшим звуком признана «Зона интересов» британца Джонатана Глейзера. Ранее работа получила гран-при Каннского кинофестиваля. У режиссера сильно дрожали руки от волнения во время вручения награды. Лучшим документальным художественным фильмом признан «20 дней в Мариуполе» о спецоперации России на Украине.

Награду в номинации «Анимационный короткометражный фильм» взяла работа «Война закончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко». В числе сценаристов работы — сын музыканта Шон Леннон. Статуэтку за лучший короткометражный документальный фильм «Последняя ремонтная мастерская» вручили Бену Праудфут и Крису Бауэрсу.

Лучшим игровым короткометражным фильмом признана картина Уэса Андерсона «Чудесная история Генри Шугара». Это первый «Оскар» американца.

Лучшие режиссеры и сценарии

Награду за лучшую режиссуру получил Кристофер Нолан с фильмом «Оппенгеймер». Статуэтку за лучший оригинальный сценарий получила трехчасовая картина француженки Жюстин Трие и ее соавтора Артура Харари «Анатомия падения».

Лучшим адаптированным сценарием коллегия признала «Американское чтиво» дебютанта Корда Джефферсона. В основе фильма лежит адаптация романа Персиваля Эверетта «Уничтожение».

Кто собрал больше всего «Оскаров»

Больше всего Оскаров получил фильм «Оппенгеймер». Он забрал номинации за: лучшую режиссуру, мужскую роль и роль актера второго плана, операторскую работу, монтаж, саундтрек. Фильм также был признан киноакадемиками лучшим.

На втором месте — «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса. Людей, работавших над фильмом, наградили за: грим и прически, костюмы, работу художника-постановщика. Также картина взяла приз за лучшую женскую роль.

Что интересного произошло на «Оскаре»

Начало церемонии предсказуемо задержалось из-за опоздавших звезд кинематографа. Уже во время вручения наград американский актер и рестлер Джон Сина вышел в голом виде на сцену. Он представил номинантов на лучшие костюмы. Награду за «Лучший грим и прически» получил фильм «Бедные-несчастные».

Члены индийского племени осейджи во время первой музыкальной паузы исполнили песню «Wahzhazhe». Так они почтили картину «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе — историю об убийстве коренного населения Америки из-за найденной нефти.

После этого с оркестром выступила певица Билли Айлиш и ее брат Финнеас О’Коннелл, которые исполнили песню «What Was I Made For?» из «Барби». Композицию признали лучшей песней к фильму.

В момент между вручениями наград на сцену вышел Райан Гослинг, исполнив песню своего персонажа Кена из «Барби» в розовом костюме. Во время его выступления Марго Робби, сыгравшая роль «Барби», начала петь вместе с ним.