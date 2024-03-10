Аналитики назвали самые популярные вузы среди абитуриентов из ХМАО

Самые популярные вузы за пределами ХМАО среди местных абитуриентов — Санкт-Петербургский госуниверситет, Высшая школа экономики в Москве и Сибирский федеральный университет в Новосибирске. Такую статистику агентству URA.RU предоставили аналитики компании «МегаФон».
«С начала 2024 года наибольший дата-трафик из Ханты-Мансийского автономного округа пришелся на интернет-ресурсы следующих учебных заведений: Санкт-Петербургский государственный университет (16%), Высшая школа экономики (14%), Сибирский федеральный университет (10%), Московский государственный университет имени Ломоносова (7%) и Казанский (Приволжский) федеральный университет (7%)», — сообщили эксперты.
Заниматься поиском подходящего вуза югорчане начинают уже в октябре—ноябре. Однако в марте, по сравнению с прошлым годом, на 30% вырос интерес абитуриентов к ведущим вузам страны. В 2023 году будущие студенты из ХМАО чаще всего посещали сайты учебных заведений с экономической специализацией: ВШЭ, Финансового университета при правительстве РФ и Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.
Ранее URA.RU сообщало о том, что студентам Югорского государственного университета в Ханты-Мансийске в феврале зачислили материальную помощь на 50% меньше той, которую они получали. По предварительным данным, размер выплат уменьшили из-за сокращения финансирования более чем в два раза.
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