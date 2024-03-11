Путин распорядился открыть на Госуслугах раздел для участников СВО

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На Госуслугах появится раздел для бойцов СВО Фото:

Президент России Владимир Путин поручил открыть на портале Госуслуг раздел для бойцов специальной военной операции и их семей. Там будет располагаться информация об их поддержке.

«Правительству Российской Федерации при участии Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции „Защитники Отечества“ принять меры, направленные на создание в федеральной государственной информационной системе „Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)“ раздела, обеспечивающего информирование участников специальной военной операции и членов их семей о полагающихся им мерах социальной поддержки, помощи и услугах», — говорится в сообщении. Соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.

Соответствующее поручение кабмину необходимо выполнить до 1 мая 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее глава рабочей группы по вопросам СВО, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на встрече с женами участников спецоперации сообщил, что вопрос облегчения процедуры лечения и реабилитации бойцов СВО — «бесшовном переходе» между гражданскими и ведомственными больницами — может быть решен уже к весне 2024 года. По его словам, решение этой проблемы облегчит прохождение реабилитации бойцам СВО, признание военных годными или негодными к службе, а также усовершенствует систему оповещения госпиталями родственников раненых.

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Президент России Владимир Путин поручил открыть на портале Госуслуг раздел для бойцов специальной военной операции и их семей. Там будет располагаться информация об их поддержке. «Правительству Российской Федерации при участии Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции „Защитники Отечества“ принять меры, направленные на создание в федеральной государственной информационной системе „Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)“ раздела, обеспечивающего информирование участников специальной военной операции и членов их семей о полагающихся им мерах социальной поддержки, помощи и услугах», — говорится в сообщении. Соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте Кремля. Соответствующее поручение кабмину необходимо выполнить до 1 мая 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Ранее глава рабочей группы по вопросам СВО, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на встрече с женами участников спецоперации сообщил, что вопрос облегчения процедуры лечения и реабилитации бойцов СВО — «бесшовном переходе» между гражданскими и ведомственными больницами — может быть решен уже к весне 2024 года. По его словам, решение этой проблемы облегчит прохождение реабилитации бойцам СВО, признание военных годными или негодными к службе, а также усовершенствует систему оповещения госпиталями родственников раненых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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