В районе ХМАО отменили массовые мероприятия из-за кори

11 марта 2024 в 13:52 Размер текста - 17 +

Мероприятия отменили, чтобы не допустить распространения инфекции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сургутском районе отменили массовые мероприятия из-за кори. В окружном Роспотребнадзоре пояснили URA.RU, что меры необходимы, чтобы не допустить распространения инфекции. «Мы вносили такое предложения, но это не из-за роста, а из-за особенностей эпидемиологической ситуации. Чтобы не допустить распространение вследствие того, что люди съедутся на празднования. Одно дело, когда это город, и это компактное проживание, другое — когда люди съезжаются на праздники с отдаленных мест», — пояснила журналисту агентства замруководителя окружного ведомства Инна Кудрявцева. Об отмене массовых мероприятий в других муниципалитетах ХМАО сейчас речи не идет. «Мы не говорим о каком-то критическом уровне [заболеваемости]», — уточнила Кудрявцева. Ранее URA.RU рассказывало, что в многоэтажке Сургута выявлен очаг кори. Тогда медики госпитализировали несколько человек с инфекцией.

В Сургутском районе отменили массовые мероприятия из-за кори. В окружном Роспотребнадзоре пояснили URA.RU, что меры необходимы, чтобы не допустить распространения инфекции. «Мы вносили такое предложения, но это не из-за роста, а из-за особенностей эпидемиологической ситуации. Чтобы не допустить распространение вследствие того, что люди съедутся на празднования. Одно дело, когда это город, и это компактное проживание, другое — когда люди съезжаются на праздники с отдаленных мест», — пояснила журналисту агентства замруководителя окружного ведомства Инна Кудрявцева. Об отмене массовых мероприятий в других муниципалитетах ХМАО сейчас речи не идет. «Мы не говорим о каком-то критическом уровне [заболеваемости]», — уточнила Кудрявцева. Ранее URA.RU рассказывало, что в многоэтажке Сургута выявлен очаг кори. Тогда медики госпитализировали несколько человек с инфекцией.