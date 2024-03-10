10 марта 2024

В районе ХМАО отменили массовые мероприятия из-за кори

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Объявление о заболеваниях кори в подъезде дома по адресу ул. Ольховская, 25/1. Екатеринбург, эпидемия, заболевание, корь
Мероприятия отменили, чтобы не допустить распространения инфекции Фото:

В Сургутском районе отменили массовые мероприятия из-за кори. В окружном Роспотребнадзоре пояснили URA.RU, что меры необходимы, чтобы не допустить распространения инфекции.

«Мы вносили такое предложения, но это не из-за роста, а из-за особенностей эпидемиологической ситуации. Чтобы не допустить распространение вследствие того, что люди съедутся на празднования. Одно дело, когда это город, и это компактное проживание, другое — когда люди съезжаются на праздники с отдаленных мест», — пояснила журналисту агентства замруководителя окружного ведомства Инна Кудрявцева.

Об отмене массовых мероприятий в других муниципалитетах ХМАО сейчас речи не идет. «Мы не говорим о каком-то критическом уровне [заболеваемости]», — уточнила Кудрявцева.

Ранее URA.RU рассказывало, что в многоэтажке Сургута выявлен очаг кори. Тогда медики госпитализировали несколько человек с инфекцией.

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В Сургутском районе отменили массовые мероприятия из-за кори. В окружном Роспотребнадзоре пояснили URA.RU, что меры необходимы, чтобы не допустить распространения инфекции. «Мы вносили такое предложения, но это не из-за роста, а из-за особенностей эпидемиологической ситуации. Чтобы не допустить распространение вследствие того, что люди съедутся на празднования. Одно дело, когда это город, и это компактное проживание, другое — когда люди съезжаются на праздники с отдаленных мест», — пояснила журналисту агентства замруководителя окружного ведомства Инна Кудрявцева. Об отмене массовых мероприятий в других муниципалитетах ХМАО сейчас речи не идет. «Мы не говорим о каком-то критическом уровне [заболеваемости]», — уточнила Кудрявцева. Ранее URA.RU рассказывало, что в многоэтажке Сургута выявлен очаг кори. Тогда медики госпитализировали несколько человек с инфекцией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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