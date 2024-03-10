В районе ХМАО отменили массовые мероприятия из-за кори

В Сургутском районе отменили массовые мероприятия из-за кори. В окружном Роспотребнадзоре пояснили URA.RU, что меры необходимы, чтобы не допустить распространения инфекции.
«Мы вносили такое предложения, но это не из-за роста, а из-за особенностей эпидемиологической ситуации. Чтобы не допустить распространение вследствие того, что люди съедутся на празднования. Одно дело, когда это город, и это компактное проживание, другое — когда люди съезжаются на праздники с отдаленных мест», — пояснила журналисту агентства замруководителя окружного ведомства Инна Кудрявцева.
Об отмене массовых мероприятий в других муниципалитетах ХМАО сейчас речи не идет. «Мы не говорим о каком-то критическом уровне [заболеваемости]», — уточнила Кудрявцева.
Ранее URA.RU рассказывало, что в многоэтажке Сургута выявлен очаг кори. Тогда медики госпитализировали несколько человек с инфекцией.
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