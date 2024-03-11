Тюменцы увеличивают свои жилищные амбиции

В Тюмени на четверть выросла площадь среднего стандартного проекта индивидуального строительства. Такие данные назвали URA.RU в банке ДОМ.РФ
«Средняя площадь обычного проекра ИЖС в Тюмени в 2024 году составила 160 квадратных метров. В аналогичном периоде 2023 года средняя площадь по сделкам составляла 126 квадратных метров. Прирост составил 26%», — сообщили агентству в кредитной структуре.
В банке также пояснили, что по средней площади проекта Тюмень вошла в топ-10 регионов России. «Для сравнения, в сегменте многоквартирных домов средняя площадь — это около 50 квадратных метров. Квадратный метр индивидуального дома выходит дешевле, чем в многоквартирной застройке. И ипотека на его строительство более выгодна, тем более при оформлении кредита со счетом эскроу», — рассказал URA.RU заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.
По данным аналитиков банка, 56% клиентов выбирают одноэтажные дома. На двухэтажные приходится 43% спроса, еще в 1% случаев строят три и больше этажей. Ранее URA.RU рассказало, что сегмент ИЖС в Тюмени занял около 40% регионального рынка недвижимости.
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