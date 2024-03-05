В Тюмени стремительно растет спрос на дома и коттеджи

Банк ДОМ.РФ: в Тюмени спрос на ипотеку для ИЖС вырос в 1,6 раза за год

Самыми популярными в Тюмени являются частные дома из газоблока Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Количество ипотечных кредитов на ИЖС в Тюменской области выросло за год в 1,6 раз. В итоге индивидуальное жилье заняло 40% строительного рынка региона, сообщила URA.RU руководитель тюменского отделения банка ДОМ.РФ Ольга Дворак.

«По итогам 2023 года более 40% всего ввода жилья в Тюменской области приходится на частные дома — это свыше 1,5 млн квадратных метров. Мы ожидаем дальнейшего увеличения спроса на данный формат проживания — дальнейший потенциал видим в переходе рынка на цивилизованные рельсы и внедрении механизма эскроу с безопасным механизмом финансирования по аналогии с многоквартирными домами», — пояснила URA.RU Дворак.

Она отметила, что такие сделки в Тюменской области уже проводятся. Отмечается также, что за весь 2023 год банк ДОМ.РФ выдал в регионе ипотечных кредитов на ИЖС на сумму около 1,5 млрд рублей. А с момента запуска кредитования ИЖС сумма выданных ипотечных продуктов составила в области 2,7 млрд рублей.

В банке пояснили, что большинство сделок по ИЖС оформляют люди среднего возраста. «80% сделок оформлено миллениалами — между 1977 и 1995 годами рождения. На молодежь пришлось 9%, а представители более старшего возраста оформили всего 11% кредитов», — сообщили URA.RU в финансовой организации.

Чаще всего в Тюменской области строят дома и коттеджи из газоблока — такое строительство занимает 46% сегмента. 23% ипотек оформлено на деревянные дома, 12,5% — на кирпичные. А панельные и монолитные дома вместе заняли всего 10% от общего числа.

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