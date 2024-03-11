Экономика Бизнес ФНС арестовала имущество юрлица IKEA 11 марта 2024 в 15:08 Размер текста - 17 + Иск был зарегистрирован еще 30 января Фото: Владимир Жабриков Арестовано имущество одного из юрлица IKEA — ООО «Торг» — на 12,9 миллиарда рублей. Такое постановление вынес Арбитражный суд Московской области. «Суд арестовал имущество ООО «Торг», включая денежные средства, в пределах суммы 12,9 млрд рублей, за исключением денежных средств, предназначенных для выплаты заработной платы работникам ООО «Торг», — говорится в поставлении суда. Его приводит «Интерфакс». Иск ФНС к IKEA был зарегистрирован 30 января. Сумма исковых требований составила 12,9 миллиарда рублей. ФНС хотела признать недействительной сделку по перечислению этой суммы от российского ООО «ИКЕА Торг» к еще одной связанной с IKEA компании, Fami Limited, которая зарегистрирована в Ирландии. Арестовано имущество одного из юрлица IKEA — ООО «Торг» — на 12,9 миллиарда рублей. Такое постановление вынес Арбитражный суд Московской области. «Суд арестовал имущество ООО «Торг», включая денежные средства, в пределах суммы 12,9 млрд рублей, за исключением денежных средств, предназначенных для выплаты заработной платы работникам ООО «Торг», — говорится в поставлении суда. Его приводит «Интерфакс». Иск ФНС к IKEA был зарегистрирован 30 января. Сумма исковых требований составила 12,9 миллиарда рублей. ФНС хотела признать недействительной сделку по перечислению этой суммы от российского ООО «ИКЕА Торг» к еще одной связанной с IKEA компании, Fami Limited, которая зарегистрирована в Ирландии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям