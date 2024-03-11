ФНС арестовала имущество юрлица IKEA

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Суд по делу Ришада Гаджиева. Екатеринбург, уголовный кодекс, молоток, законы рф, вердикт, суд
Иск был зарегистрирован еще 30 января Фото:

Арестовано имущество одного из юрлица IKEA — ООО «Торг» — на 12,9 миллиарда рублей. Такое постановление вынес Арбитражный суд Московской области.

«Суд арестовал имущество ООО «Торг», включая денежные средства, в пределах суммы 12,9 млрд рублей, за исключением денежных средств, предназначенных для выплаты заработной платы работникам ООО «Торг», — говорится в поставлении суда. Его приводит «Интерфакс».

Иск ФНС к IKEA был зарегистрирован 30 января. Сумма исковых требований составила 12,9 миллиарда рублей. ФНС хотела признать недействительной сделку по перечислению этой суммы от российского ООО «ИКЕА Торг» к еще одной связанной с IKEA компании, Fami Limited, которая зарегистрирована в Ирландии.

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Арестовано имущество одного из юрлица IKEA — ООО «Торг» — на 12,9 миллиарда рублей. Такое постановление вынес Арбитражный суд Московской области. «Суд арестовал имущество ООО «Торг», включая денежные средства, в пределах суммы 12,9 млрд рублей, за исключением денежных средств, предназначенных для выплаты заработной платы работникам ООО «Торг», — говорится в поставлении суда. Его приводит «Интерфакс». Иск ФНС к IKEA был зарегистрирован 30 января. Сумма исковых требований составила 12,9 миллиарда рублей. ФНС хотела признать недействительной сделку по перечислению этой суммы от российского ООО «ИКЕА Торг» к еще одной связанной с IKEA компании, Fami Limited, которая зарегистрирована в Ирландии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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