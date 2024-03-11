ФНС арестовала имущество юрлица IKEA

Арестовано имущество одного из юрлица IKEA — ООО «Торг» — на 12,9 миллиарда рублей. Такое постановление вынес Арбитражный суд Московской области.
«Суд арестовал имущество ООО «Торг», включая денежные средства, в пределах суммы 12,9 млрд рублей, за исключением денежных средств, предназначенных для выплаты заработной платы работникам ООО «Торг», — говорится в поставлении суда. Его приводит «Интерфакс».
Иск ФНС к IKEA был зарегистрирован 30 января. Сумма исковых требований составила 12,9 миллиарда рублей. ФНС хотела признать недействительной сделку по перечислению этой суммы от российского ООО «ИКЕА Торг» к еще одной связанной с IKEA компании, Fami Limited, которая зарегистрирована в Ирландии.
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