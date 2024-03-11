Появилось видео тусовки звезды «Уральских пельменей» перед стычкой с подростками

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Сторонники схиигумена Сергия около здания Екатеринбургской митрополии. Екатеринбург, соколов дмитрий
Дмитрий Соколов отдыхал в клубе в ночь на 10 марта Фото:

Звезда коллектива «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов в ночь с 9 на 10 марта отдыхал в екатеринбургском Bla Bla Bar перед конфликтом с подростками в переходе. Видео тусовки актера публикует telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Стычка между Соколовым и группой подростков произошла в переходе метро станции «Геологическая». По словам парней, конфликт произошел из-за того, что они попытались снять комика на видео. Друг актера также отметил действия подростков, которые могли спровоцировать Соколова.

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Звезда коллектива «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов в ночь с 9 на 10 марта отдыхал в екатеринбургском Bla Bla Bar перед конфликтом с подростками в переходе. Видео тусовки актера публикует telegram-канал «Злой Екатеринбург». Стычка между Соколовым и группой подростков произошла в переходе метро станции «Геологическая». По словам парней, конфликт произошел из-за того, что они попытались снять комика на видео. Друг актера также отметил действия подростков, которые могли спровоцировать Соколова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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