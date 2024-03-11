Появилось видео тусовки звезды «Уральских пельменей» перед стычкой с подростками

Дмитрий Соколов отдыхал в клубе в ночь на 10 марта Фото: Анна Майорова © URA.RU

Звезда коллектива «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов в ночь с 9 на 10 марта отдыхал в екатеринбургском Bla Bla Bar перед конфликтом с подростками в переходе. Видео тусовки актера публикует telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Стычка между Соколовым и группой подростков произошла в переходе метро станции «Геологическая». По словам парней, конфликт произошел из-за того, что они попытались снять комика на видео. Друг актера также отметил действия подростков, которые могли спровоцировать Соколова.