В мэрии Екатеринбурга отреагировали на «развратные» танцы учителей

Мэрия Екатеринбурга: танец учителей, возмутивший горожан, был в рамках конкурса
© Служба новостей «URA.RU»
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Новое здание гимназии № 35. Екатеринбург, учебный класс, гимназия, обучение, учеба, школьный класс, школа, начальная школа, среднее образование, лицей
Видео с танцами учителей не отражает содержания праздника, отметили в мэрии (архивное фото) Фото:

Танцы учителей в екатеринбургской школе №161, возмутившие горожан, являлись частью конкурса в преддверии Международного женского дня (8 Марта). Видео танцев преподавателей, попавшее в сеть, не отражает содержания праздника, пояснили URA.RU в мэрии города.

«В преддверии Международного женского дня в школе №161 состоялся праздник для педагогов в формате конкурса „А ну-ка, девушки“. По условиям одного из конкурсов, нужно было угадать фильм, музыка из которого звучала, и станцевать в образе героини фильма. В номере, который попал на видео, учитель выступает в образе героини фильма „От заката до рассвета“» — сказали в администрации Екатеринбурга, добавив, что видео не отражает содержания праздника в целом.

Преподавателей школы №161 сняли на видео в момент, когда они танцевали перед школьниками. Впоследствии горожане возмутились действиями учителей, а также осудили их.

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Танцы учителей в екатеринбургской школе №161, возмутившие горожан, являлись частью конкурса в преддверии Международного женского дня (8 Марта). Видео танцев преподавателей, попавшее в сеть, не отражает содержания праздника, пояснили URA.RU в мэрии города. «В преддверии Международного женского дня в школе №161 состоялся праздник для педагогов в формате конкурса „А ну-ка, девушки“. По условиям одного из конкурсов, нужно было угадать фильм, музыка из которого звучала, и станцевать в образе героини фильма. В номере, который попал на видео, учитель выступает в образе героини фильма „От заката до рассвета“» — сказали в администрации Екатеринбурга, добавив, что видео не отражает содержания праздника в целом. Преподавателей школы №161 сняли на видео в момент, когда они танцевали перед школьниками. Впоследствии горожане возмутились действиями учителей, а также осудили их.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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