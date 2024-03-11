В мэрии Екатеринбурга отреагировали на «развратные» танцы учителей

Мэрия Екатеринбурга: танец учителей, возмутивший горожан, был в рамках конкурса

11 марта 2024 в 15:56 Размер текста - 17 +

Видео с танцами учителей не отражает содержания праздника, отметили в мэрии (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Танцы учителей в екатеринбургской школе №161, возмутившие горожан, являлись частью конкурса в преддверии Международного женского дня (8 Марта). Видео танцев преподавателей, попавшее в сеть, не отражает содержания праздника, пояснили URA.RU в мэрии города. «В преддверии Международного женского дня в школе №161 состоялся праздник для педагогов в формате конкурса „А ну-ка, девушки“. По условиям одного из конкурсов, нужно было угадать фильм, музыка из которого звучала, и станцевать в образе героини фильма. В номере, который попал на видео, учитель выступает в образе героини фильма „От заката до рассвета“» — сказали в администрации Екатеринбурга, добавив, что видео не отражает содержания праздника в целом. Преподавателей школы №161 сняли на видео в момент, когда они танцевали перед школьниками. Впоследствии горожане возмутились действиями учителей, а также осудили их.

Танцы учителей в екатеринбургской школе №161, возмутившие горожан, являлись частью конкурса в преддверии Международного женского дня (8 Марта). Видео танцев преподавателей, попавшее в сеть, не отражает содержания праздника, пояснили URA.RU в мэрии города. «В преддверии Международного женского дня в школе №161 состоялся праздник для педагогов в формате конкурса „А ну-ка, девушки“. По условиям одного из конкурсов, нужно было угадать фильм, музыка из которого звучала, и станцевать в образе героини фильма. В номере, который попал на видео, учитель выступает в образе героини фильма „От заката до рассвета“» — сказали в администрации Екатеринбурга, добавив, что видео не отражает содержания праздника в целом. Преподавателей школы №161 сняли на видео в момент, когда они танцевали перед школьниками. Впоследствии горожане возмутились действиями учителей, а также осудили их.