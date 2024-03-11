Как выбрать косметолога в Кургане: советы специалистов Роспотребнадзора

Курганцам следует выбирать косметолога с медицинским образованием и лицензией

Курганцам рекомендуют проверять наличие лицензии у косметолога Фото: Размик Закарян © URA.RU

Курганцам советуют обращаться только к косметологам с медицинским образованием и лицензией на медицинскую деятельность. Также следует составить договор на оказание косметологических услуг, в котором будет прописано их качество, рассказали в управлении Роспотребнадзора по Курганской области на запрос URA.RU.

Кто законно может оказывать косметологические услуги?

Косметологические услуги относятся к медицинским услугам и оказываются только при наличии лицензии на медицинскую деятельность. Их могут оказывать врачи-косметологи и средний медицинский персонал по назначению врача-косметолога. Поэтому не лишним будет поинтересоваться у исполнителя об имеющемся образовании и практическом опыте, о лицензии на осуществление медицинской деятельности, пояснили в управлении Роспотребнадзора по Курганской области.

Какие услуги относятся к косметологическим?

К косметологическим услугам относятся:

депиляция,

косметологическая чистка лица,

медицинский массаж,

криомассаж (воздействие холодом),

пирсинг,

дермапигментация (перманентный татуаж),

инъекции препаратов ботокс,

пилинг аппаратный,

дерматологический пилинг.

Врач-косметолог должен оценить жалобы пациента, выявить противопоказания, составить план лечения. При последующих обращениях врач оценивает динамику состояния пациента и эффективность процедур, корректирует план лечения.

Что следует обязательно учесть при заключении договора?

До заключения договора косметолог письменно должен уведомить клиента о том, что может повлиять на качество услуги и результат. Качество услуг должно соответствовать условиям договора либо требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида.

Что делать, если услуга оказалась некачественной?

Если услуга оказалась некачественной, клиент вправе потребовать бесплатного устранения недостатков или уменьшения цены оказанной услуги. При существенных недостатках потребитель вправе отказаться от услуги и потребовать возмещения убытков. В письменной претензии к исполнителю необходимо указать конкретные требования (возврат денег и т. д.), и направить ее заказным письмом на адрес регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя. В случае отказа возмещения, обращаться в суд. Функции по контролю и надзору качества услуг в сфере здравоохранения (в том числе платных косметологических услуг) выполняет Росздравнадзор.

Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана получила ожог лица на процедуре у косметолога. Анастасия Гребенщикова после пилинг кожи лица у косметолога обратиться с ожогами I степени в больницу. Пострадавшая пожаловалась в Роспотребнадзор, проводится проверка.