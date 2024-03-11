Власти ХМАО назвали районы с самым дешевым бензином

Самый дешевый бензин в ХМАО продают в трех районах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Бензин, заправка. Тюмень, бензин, заправка, цены на бензин, заправка автомобиля, заправочный пистолет, заправка авто
Самый дешевый бензин продают в Октябрьском,Сургутском, Кондинском районах и Урае Фото:

Департамент экономического развития ХМАО проанализировал цены на бензин в населенных пунктах ХМАО. Исследование показало, что самое дешевое автомобильное топливо продают в Октябрьском, Сургутском, Кондинском районах и Урае.

«Самая низкая цена АИ-92 в поселке Серегино Октябрьского района — 45 рублей 10 копеек. Самый дешевый бензин марки АИ-95 продается в поселке Федоровском Сургутского района, где он в среднем стоит 51,32 рубля. Самая низкая цена на АИ-98 зафиксирована в Урае и в Кондинском районе — 56,95 рубля», — указано в сводном отчете окружного депэкономразвития.

Самая низкая цена на дизель — на АЗС в Радужном. Стоимость литра топлива в среднем составляет 64 рубля 59 копеек.

Ранее URA.RU писало, что автомобилисты ХМАО нашли заправки с самой низкой ценой на топливо. На АЗС в Нижневартовском районе бензин АИ-92 стоил 44 рубля.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Департамент экономического развития ХМАО проанализировал цены на бензин в населенных пунктах ХМАО. Исследование показало, что самое дешевое автомобильное топливо продают в Октябрьском, Сургутском, Кондинском районах и Урае. «Самая низкая цена АИ-92 в поселке Серегино Октябрьского района — 45 рублей 10 копеек. Самый дешевый бензин марки АИ-95 продается в поселке Федоровском Сургутского района, где он в среднем стоит 51,32 рубля. Самая низкая цена на АИ-98 зафиксирована в Урае и в Кондинском районе — 56,95 рубля», — указано в сводном отчете окружного депэкономразвития. Самая низкая цена на дизель — на АЗС в Радужном. Стоимость литра топлива в среднем составляет 64 рубля 59 копеек. Ранее URA.RU писало, что автомобилисты ХМАО нашли заправки с самой низкой ценой на топливо. На АЗС в Нижневартовском районе бензин АИ-92 стоил 44 рубля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...