Власти ХМАО назвали районы с самым дешевым бензином

Самый дешевый бензин в ХМАО продают в трех районах

11 марта 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

Самый дешевый бензин продают в Октябрьском,Сургутском, Кондинском районах и Урае Фото: Денис Моргунов © URA.RU Департамент экономического развития ХМАО проанализировал цены на бензин в населенных пунктах ХМАО. Исследование показало, что самое дешевое автомобильное топливо продают в Октябрьском, Сургутском, Кондинском районах и Урае. «Самая низкая цена АИ-92 в поселке Серегино Октябрьского района — 45 рублей 10 копеек. Самый дешевый бензин марки АИ-95 продается в поселке Федоровском Сургутского района, где он в среднем стоит 51,32 рубля. Самая низкая цена на АИ-98 зафиксирована в Урае и в Кондинском районе — 56,95 рубля», — указано в сводном отчете окружного депэкономразвития. Самая низкая цена на дизель — на АЗС в Радужном. Стоимость литра топлива в среднем составляет 64 рубля 59 копеек. Ранее URA.RU писало, что автомобилисты ХМАО нашли заправки с самой низкой ценой на топливо. На АЗС в Нижневартовском районе бензин АИ-92 стоил 44 рубля.

Департамент экономического развития ХМАО проанализировал цены на бензин в населенных пунктах ХМАО. Исследование показало, что самое дешевое автомобильное топливо продают в Октябрьском, Сургутском, Кондинском районах и Урае. «Самая низкая цена АИ-92 в поселке Серегино Октябрьского района — 45 рублей 10 копеек. Самый дешевый бензин марки АИ-95 продается в поселке Федоровском Сургутского района, где он в среднем стоит 51,32 рубля. Самая низкая цена на АИ-98 зафиксирована в Урае и в Кондинском районе — 56,95 рубля», — указано в сводном отчете окружного депэкономразвития. Самая низкая цена на дизель — на АЗС в Радужном. Стоимость литра топлива в среднем составляет 64 рубля 59 копеек. Ранее URA.RU писало, что автомобилисты ХМАО нашли заправки с самой низкой ценой на топливо. На АЗС в Нижневартовском районе бензин АИ-92 стоил 44 рубля.